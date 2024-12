Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

In der zweiten Staffel von Lebendig und gut genug (bekannt als „Alive and Well Enough“ geht weiter) erschaffen Jeff Daniels und sein Sohn Ben weiterhin ein genreübergreifendes Erlebnis auf Audible. Es handelt sich nicht nur um Memoiren, sondern um eine Meisterklasse der Schauspielerei, eine Präsentation origineller Lieder und eine Reihe von Ein-Mann-Stücken. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Für Jeff entspringt die Serie dem Wunsch, die Medien des Geschichtenerzählens zu vermischen, indem er seine 25 Jahre akustischer Bühnenshows und seine jahrzehntelange Erfahrung als Schauspieler zu etwas völlig Einzigartigem formt. „Ich wollte keine Freunde in einem Podcast interviewen“, gibt Daniels gegenüber Kyle Meredith zu. „Ich wollte völlige kreative Freiheit.“

Diese Freiheit führt zu einer lebendigen, unvorhersehbaren Reise. Jeff spielt alle Charaktere in seinen Theaterabschnitten und legt in den Szenen, in denen er nur sich selbst als Szenenpartner hat, akribisch das Timing fest. „Es ist, als würde man ein Album mit fünf Instrumenten mischen, aber das liegt ganz bei mir“, erklärt er. Die Struktur reicht von Reflexionen über seine Schauspielkarriere bis hin zu folkigen Liedern wie „Across the Way“, in denen sich Jeffs Wurzeln als Dramatiker in seinem Talent für das Geschichtenerzählen vom Anfang bis zum mittleren Ende zeigen.

Ben Daniels, der sich um die Produktion kümmert und musikalisch seinen Beitrag leistet, verleiht diesem Ideenwirbel Zusammenhalt. „Es ist alles ausgeschrieben, aber wir optimieren es im Laufe der Zeit“, sagt er und betont den organischen Charakter der Serie. Das Ergebnis ist eine nahtlose Mischung aus Humor, Eindringlichkeit und Weisheit hinter den Kulissen – so Jeffs Überlegungen Der Newsroom zu seinem Offbeat Dumm und dümmer Sketche.

Das Sahnehäubchen? Jeffs neuer Anspruch auf Ruhm als der Mann, der den berüchtigten „Bobby-Layne-Fluch“ der Detroit Lions gebrochen hat. Seit einer Komödie mit Peyton Manning sind die Lions in Aufruhr, und die Fans loben Jeff dafür, dass er den jahrzehntealten Fluch aufgehoben hat. Jetzt ist Daniels bereit, es mit „The Curse of Bobby Layne“ zu verewigen, einem neuen Song, den er mit Ben und seiner Band aufnehmen wird.

Hören Sie zu, wie Jeff und Ben Daniels darüber reden „Alive and Well Enough" geht weiter und vieles mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich die Videos unten ansehen.