Es passt, dass Judas Priest das Wort „unbesiegbar“ im Titel ihres neuesten Albums hatte, denn genau das hat die Band im Jahr 2024 bewiesen – einer von vielen Gründen, warum wir den legendären Metal-Act zu unserer Heavy Band des Jahres gekürt haben.

In den letzten Jahren erlitt The Priest einen schweren gesundheitlichen Rückschlag nach dem anderen, doch sie machten weiter, um ihr hervorragendes 19. Studioalbum aufzunehmen und zu veröffentlichen. Unbesiegbarer Schild. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Live-Shows genauso elektrisierend waren wie eh und je, wobei Frontmann Rob Halfords mitreißender Gesang in Topform war.

Direkt im Anschluss an eine Grammy-Nominierung für die beste Metal-Performance Unbesiegbarer Schild Titel „Crown of Horns“, Schwere Konsequenz Wir haben uns über Zoom mit Halford getroffen, um über das magische Jahr 2024 der Band zu sprechen und ihm zu seiner Ernennung zu unserer Heavy-Band des Jahres zu gratulieren – obwohl der gnädige Metal-Gott genauso geehrt zu sein scheint wie wir.

„Lassen Sie mich zunächst ein großes Dankeschön sagen Folge „Für diese unglaubliche Ehre“, erzählt uns Halford zu Beginn unseres Gesprächs. „Weißt du, diese Dinge sind uns nicht entgangen. Sie bedeuten viel. Sie bedeuten in vielerlei Hinsicht so viel und angesichts der Fülle an großartigen Bands, die dieses Jahr Platten aufgenommen haben, ist es wirklich eine Ehre. Vielen Dank, dass Sie sich für Judas Priest entschieden haben.“

Ein halbes Jahrhundert nach Beginn ihrer Karriere geben Priest immer noch Vollgas. Wie Halford erklärt, hilft eine solche Anerkennung dabei, den Tank im Tank zu halten: „Motivation gehört dazu.“ Du hast uns (mit dieser Ehrung) noch mehr Motivation gegeben. Ich denke, alle Künstler gedeihen in der Umgebung, die ihre Kreativität prägt. Und wer möchte nicht umarmt werden und wer möchte nicht, dass alle unsere großartigen Fans und alle unsere Freunde in der Branche, in den Medien „Priester, Priester, Priester!“ rufen? Es gibt einem ein gutes Gefühl, Mann.“

Er fährt fort: „Ja, diese Band feuert auf Hochtouren und noch mehr. Wenn wir uns anziehen, um auf die Bühne zu gehen, sind wir in Aufregung. Es gibt so viel Energie hinter der Bühne. Wir haben so viel Lust, gemeinsam auf die Bühne zu gehen … denn auch hier ist es uns nicht entgangen, dass es in dieser Band so viel Liebe und Respekt füreinander gibt.“

Wie bereits erwähnt, hatte Priest in den letzten Jahren mit zahlreichen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Gitarrist Richie Faulkner erlebte eine Nahtoderfahrung, als ihm während des Auftritts der Band beim Louder Than Life Festival 2021 auf der Bühne die Aorta platzte und er sich einer lebensrettenden Notoperation unterziehen musste. Einen Monat später offenbarte Halford selbst einen stillen Kampf gegen den Prostatakrebs, der sich glücklicherweise nun in Remission befindet. Und Gründungsgitarrist Glenn Tipton gab 2018 bekannt, dass er gegen die Parkinson-Krankheit kämpft, und kündigte an, dass er mit der Band nur noch gelegentlich Shows spielen werde.

„Wenn es beim Heavy Metal nicht darum geht, dann weiß ich auch nicht, was es ist“, sagt Halford über die Beharrlichkeit der Band. „Wir gehen in unserer Branche zurück in die Zeit, als Heavy Metal ein Schimpfwort war. Das Radio wollte uns nicht hören. Es gab sehr wenig Berichterstattung in den Medien.“

Er fährt fort: „Dieser Selbsterhaltungstrieb, den wir in unserer Metal-Community haben, kommt hier wirklich zum Ausdruck. Ich habe millionenfach mit Richie darüber gesprochen und genau wie ich hatte er die Einstellung: „Okay, mir ist das passiert, ich werde damit klarkommen.“ Wie komme ich zurück auf die Bühne?‘… Ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Menschen, die sich in diesem Fall mit einer Lebens- oder Todessituation auseinandersetzen müssen, weigern sich, sich zusammenzurollen. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen.“