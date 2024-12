Timothée Chalamet erhält möglicherweise eine Oscar-Nominierung für seine Darstellung von Bob Dylan Ein völliges Unbekanntesaber James Austin Johnsons Nachahmung des heutigen Dylan ist verdammt phänomenal. Johnson hat es bereits geschafft, die Figur reinzubringen Samstagabend Live einmal in dieser Staffel, wenn auch in einer absurd lustigen Promo für eine von John Mulaney moderierte Episode. Doch in der Folge dieser Woche, die von Paul Mescal moderiert wurde, tauchte Johnsons Dylan in einem echten Sketch auf.

Die Kulisse war der rote Teppich Ein Wettbewerb unbekanntund neben Johnson waren in der Skizze Chloe Fineman als Chalamet, Andrew Dismukes als Bruce Springsteen und Mescal als Bono (der selbst eine ziemlich großartige Nachahmung abgab) zu sehen. Nicht alle Witze sind gelandet, aber ich bin eine gute Note Gilmore Girls Witz.

Die Folge von gestern Abend SNL Außerdem waren Skizzen zu sehen, in denen Mescal ein DEVO-Outfit anzog und sein Spotify Wrapped vorführte. Außerdem haben sie es neu erfunden Gladiator II als Musical, und Dana Carvey belebte Church Lady wieder. Sehen Sie sie sich alle unten an.