Vor der Veröffentlichung des neuen Bob-Dylan-Biopics Ein völliges Unbekanntesder am 25. Dezember in die Kinos kommt, hat Star Timothée Chalamet zwei Dylan-Cover geteilt, die im Soundtrack des Films erscheinen: „Like a Rolling Stone“ und „The Girl From the North Country“.

Die beiden Singles stellen die ersten offiziellen Veröffentlichungen des Soundtracks des Films dar, nachdem Chalamet im Oktober einen Vorgeschmack auf den Song „Subterranean Homesick Blues“ gegeben hatte. Der offizielle Soundtrack erscheint am 25. Dezember und besteht aus verschiedenen Coverversionen, gesungen von der Besetzung von Ein völliges Unbekanntes. Eine Tracklist wurde noch nicht bekannt gegeben; Vinyl-Vorbestellungen laufen noch und werden im Januar eintreffen.

Chalamets Cover von „Like a Rolling Stone“ ist sicherlich eine originalgetreue Wiedergabe des beliebten Dylan-Songs – obwohl Chalamets Stimme im Allgemeinen tiefer und weniger schrill ist als die von Dylan, hat er die einzigartige Trittfrequenz und die Sprachmuster des Songwriters ziemlich genau getroffen.

„Girl From the North Country“ hingegen ist ein Duett zwischen Chalamet und Monica Barbaro, die im Film Joan Baez spielt. In einer Pressemitteilung heißt es, dass es sich bei der Interpretation von Chalamet und Barbaro um ein Cover der Version des Liedes von 1963 handelt (in der komischerweise Joan Baez nicht vorkommt) und nicht um seine populärere Neuaufnahme von 1969 mit Johnny Cash. Hören Sie sich unten beide Cover an.

Es war eine großartige Woche für Herrn Chalamet, da er kürzlich das Lob von Bob Dylan selbst gewonnen hat. Auf Twitter – eine Gewohnheit, die sich Dylan in letzter Zeit zu eigen gemacht hat – schrieb der legendäre Künstler: „Es gibt einen Film über mich, der bald heißt Ein völliges Unbekanntes (Was für ein Titel!). In der Hauptrolle spielt Timothée Chalamet. Timmy ist ein brillanter Schauspieler, daher bin ich mir sicher, dass er genauso glaubwürdig sein wird wie ich. Oder ein jüngeres Ich. Oder irgendein anderes Ich.“

Chalamet antwortete dann, indem er den Tweet zitierte und schrieb: „Floored. Ich bin so dankbar. Danke, Bob.“ In der Zwischenzeit fuhr Chalamet fort Ein völliges Unbekanntes Werbetour, indem sie an der University of Minnesota auftauchten, um bei der Probe ihrer Blaskapelle „Like a Rolling Stone“ mitzusingen. Schauen Sie sich ein Video von Chalamet an, gekleidet wie ein schnurrbärtiger Steve aus Blues Hinweiseschließe dich der Band unten an.

Für den von James Mangold inszenierten Film liegen allerdings noch keine Rezensionen vor Ein völliges Unbekannteswir haben ihn kürzlich für unseren Jahresbericht 2024 zu einem der besten Filme des Jahres gekürt. Sehen Sie hier, wo es auf unserer Liste gelandet ist.

Vielen Dank, Bob https://t.co/u9tuAE1vpf — Timothée Chalamet (@RealChalamet) 5. Dezember 2024