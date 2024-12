Auch während er die letzten fünf Jahre damit verbracht hat, sich darauf vorzubereiten, Bob Dylan zu spielen – einschließlich des Erlernens von 30 seiner Lieder für das Biopic Ein völliges Unbekanntes—Timothée Chalamet hat offenbar kein einziges großes College-Football-Spiel verpasst. Oder sogar die mittleren Hauptfächer.

Der Schauspieler (der natürlich eine bauschige rosa Jacke trägt) trat in der Sendung „College“ von ESPN auf Spieltag am Samstag in Atlanta, wo er die Gastgeber Pat McAfee und Kirk Herbstreit mit seinem Wissensschatz und interessanten Leckerbissen beeindruckte und gleichzeitig sechs Wochenendsieger vorhersagte. Und seine Auswahl zahlt sich bereits aus, denn er war der einzige am Set, der Ohio wählte, um Miami (Ohio) zu besiegen.

Natürlich reichen Chalamets Talente weit über die Auswahl von College-Football-Gewinnern hinaus. Sein Auftritt in Ein völliges Unbekanntes hat begeisterte Kritiken erhalten, auch von Dylan selbst. Hier bei Consequence haben wir ihn zu einem der 25 besten Filme des Jahres gekürt.