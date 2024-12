Da der Premiere-Termin, der 17. Januar, immer näher rückt Abfindung Staffel 2, Apple TV+ hat den offiziellen Trailer in voller Länge veröffentlicht. Sehen Sie es sich unten an.

Während die nicht ganz richtige Welt von Lumon Industries schon immer etwas Bedrohliches an sich hatte, scheint das Gefühl der Angst in der neuen Staffel zuzunehmen. Wir sehen, wie Mark (Adam Scott) sich mit seinen „Innies“-Kollegen, dargestellt von Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry und Christopher Walken, wiedervereinigt, während sie den drastischen Schritt verarbeiten, der das Publikum im Finale der ersten Staffel in einen Cliffhanger versetzte.

Wir haben auch ein Auge auf Patricia Arquette geworfen, die als bedrohliche Harmony Cobel zurückkehrt, zusätzlich zu Tramell Tilllmans Milchick und der Newcomerin Alia Shawkat.

„Warum hast du das getan?“ Mark fordert Harmony. „Worum geht es hier?“

Bei den Emmy Awards 2022, der ersten Staffel von Abfindung sammelte 14 Nominierungen und gewann in zwei Kategorien. Ben Stiller blieb bei diesem neuesten Teil an der Spitze, bevor er sich seinem nächsten Projekt zuwandte, einer Komödie, die in der Welt des Pickleballs spielt.

Schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension der ersten Staffel an Abfindungoder starten Sie eine Wiederholung, während wir uns der Premiere der 2. Staffel im Januar nähern.