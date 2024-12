Das Einzige, was schwieriger ist, als die 25 besten Filme des Jahres 2024 einzugrenzen, ist die Entscheidung, welche fünf es verdienen, ganz oben auf der Liste zu stehen. Doch irgendwie, wie jedes Jahr, ist das Folge Den Mitarbeitern ist es gelungen, die Filme auszuwählen, die im Jahr 2024 wirklich herausragende Leistungen erbringen.

Im Rahmen des Jahresberichts 2024 haben wir auf die letzten 12 Monate zurückgeblickt, um herauszufinden, welche Filme die höchsten Auszeichnungen verdient haben, darunter drei Titel, die unsere Halbjahresliste dominierten. Im März wurden wir zurück nach Arrakis transportiert Dune: Teil Zweidamit Denis Villeneuve sein aufstrebendes Science-Fiction-Epos fortsetzen konnte. Im April entdeckten wir, wie sexuell aufgeladen ein Tennisspiel sein kann Herausforderer Die Stars Zendaya, Josh O’Connor und Mike Faist waren auf dem Platz. Und im Mai (nach der Sundance-Premiere) nahm uns die Filmemacherin des Jahres Jane Schoenbrun mit auf eine surreale Reise durch Popkultur und Identität Ich sah den Fernseher leuchten.

Den Rest des Jahres gab es allerdings jede Menge tolle Filme, auch diesen Herbst Konklavewas den Prozess der Wahl eines neuen Papstes zu einem fesselnden Fest machte. (Das ist vielleicht nicht der Fall Klang faszinierend, aber das ist es auf jeden Fall.) Und planen Sie, es zu sehen Besserer Mann Wenn es später im Dezember in die Kinos kommt, ist das Biopic über Robbie Williams ein unerwarteter Leckerbissen, der aufgrund seiner unkonventionellen Auswahl (einschließlich, ja, seines CGI-Affenstars) in die Höhe schnellen wird.

Sehen Sie sich oben unser Highlight-Video zu den 5 besten Filmen des Jahres an und sehen Sie sich die vollständige Liste hier an. Werfen Sie unbedingt einen Blick in unseren vollständigen Jahresbericht 2024, um weitere exklusive Interviews (z. B. mit unserer TV-Performerin des Jahres, Anna Sawai) und Best-of-Listen (z. B. die 50 besten Alben des Jahres) zu erhalten. Außerdem können Sie sich unsere neuen ansehen Folge UNCUT: Jahresbericht Podcast exklusiv auf Amazon Music.

