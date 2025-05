Die 2025 Lilo & StitchDisneys neueste Live-Action-Adaption, macht das, was am wichtigsten ist: Es bleibt dem Geist des ursprünglichen Films von 2002 treu. Space Alien Stitch ist immer noch ein Problem mit dem Problem, der auf der Flucht vor der galaktischen Föderation, die ihn inhaftiert hat. Er stürzt immer noch in Hawaii, wo zwei verwaiste Schwestern ihn in ihr Haus bringen. Stitch verursacht immer noch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten für Little Lilo (Maia Kealoha) und kämpft Nani (Sydney Agudong), aber sie treten immer noch für ihn ein, wenn andere Aliens ihn aufspüren. Ohana bedeutet immer noch Familie und dass niemand zurückgelassen oder vergessen wird.

Ein Remake, das nicht allzu weit von dem entfernt ist, was an dem Original gearbeitet hat, ist nicht immer eine Garantie für dieses spezielle Untergitter der Unterhaltung. Dennoch kamen Regisseur Dean Fleischer und Schriftsteller Chris Kekaniokalani Bright und Mike Van Waes mit klarer Zuneigung zu dieser Geschichte zu dem, was Chris Sanders und Dean DeBlois im Jahr 2002 taten, und bewahrte seine herzerwärmenden Qualitäten und vermeiden zu viel von diesem Cookie-Cutter-Gefühl.

Es gibt zahlreiche Änderungen von der Animation zum Live-Action-Film, die auf mehreren Ebenen praktisch sinnvoll sind: Zum Beispiel spielen Billy Magnussen und Zach Galifianakis die beiden Außerirdischen, die nach „Experiment 626“ auf der Erde suchen, und während sie zunächst nur die CGI-Kreationen aussprechen, stellt sich heraus, dass die Außerirdischen Geräte haben, die sie für einen guten Chunk-Chunk-Chunk-Chunk-Chunk-Chunk-Chunk-Chunk-Zeitpunkt aufstellen können. Das echte Galifianakis am Set ist sicherlich nicht billig, aber er ist wahrscheinlich günstiger als die Dutzenden von Animatoren, die benötigt werden, um den außerirdischen Arzt in seiner „natürlichen“ Form zum Leben zu erwecken. Und Magnussens wunderbar ausdrucksstarkes Gesicht kommuniziert: „Ich bin ein Außerirdischer, der glücklich ist, hier zu sein!“ effektiver als jeder Computer kann.

Es gibt auch Änderungen, bei denen sich die Argumentation etwas schwieriger anfühlt, wie die Hinzufügung einer Portalwaffe (ja, ziemlich genau wie das aus dem Videospiel Portal) die Aktion aufzupeppen. Zumindest im Fall der Portalwaffe war die Motivation wahrscheinlich so einfach wie „Portale sind sehr cool“, und dieser Schriftsteller stimmte zufällig mit diesem Gefühl zu. Warum also nicht.

All diese Veränderungen tragen zu einem Film bei, der in seinen Themen zuversichtlich ist, und zu der inhärenten Niedlichkeit der Geschichte, die das Publikum zum zweiten Mal erzählt. Lilo & Stitch Ist nicht die erste Live-Action-Adaption, die Disney in diesem Jahr veröffentlicht hat, und im Vergleich dazu, Schneewittchen Technisch ist mehr Originalität und Innovation in der vorherigen Version. Aber die meisten der „innovativen“ Ideen Schneewittchen Hinzugefügt waren albern, unnötig oder schrecklich.

In der Zwischenzeit, Lilo & Stitch ist nur gelegentlich eines dieser Dinge, und es ist auf die gute Weise albern und teilt eine Wertschätzung für Furz- und Booger -Witze mit dem Original. Einer immer will Einen Film zu sichern, der kreative Chancen auf einen Film nimmt, der in seiner Herangehensweise an die Aufgabe einfacher ist. Aber auch … ein schlechter Film ist ein schlechter Film.

Das Original Lilo & Stitch Ist nicht oft als einer der größten Disney gefeiert, aber es ist ein einfacher Film zu lieben, wenn Sie eine Wertschätzung für Filme haben, die irgendwie Sci-Fi, Surfen, die Musik von Elvis und eine Tränenfamiliendynamik kombinieren. Es ist ein Film, der mit den Oddballs spricht, diejenigen, die eine Familie schätzen, diejenigen, die glauben wollen, dass es möglich ist, aus unvorstellbarem Verlust zu heilen. Es ist auch ein Film, in dem ein sechsbeiniger Raum nur außerirdisch ist absorbiert Zwei seiner Beine in seinen Körper, damit er einen Hund besser ausgibt.

(Dieser Teil ist superzeiger, je mehr Sie darüber nachdenken. Wie diese beiden Beine verschwinden einfach! Als ob er sie überhaupt nicht brauchte! Und dann sind sie nur … in ihm? Für immer? Es gibt wirklich viele Fragen zu Stitchs Physiologie zu stellen. Etwas für das unvermeidliche Vorläufer zu erforschen.)

Live-Action-Remakes fühlen sich manchmal wie eine Übung an, um die technologische Fähigkeit des modernen Kinos zu beweisen, die Freuden der Animation nachzuahmen. Die besten haben jedoch ein Element, das die Entscheidung rechtfertigt, das Remake überhaupt zu erstellen. ein frischer Spin, der möglicherweise nicht unbedingt ein ist Verbesserungaber zumindest überdenken Sie den Originaltext. Im Fall von Lilo & StitchEs hat nichts mit den beteiligten Außerirdischen zu tun: Es sind die Menschen.

So bezaubernd der animierte Lilo auch war, es bleibt einen echten Funken, wenn zwei zuordenbare Schauspieler auf dem Bildschirm miteinander verbunden sind. Camp kümmert sich wirklich gut mit seinen jungen Stars, und Maia Kealoha fühlt sich sehr wie ein kleines Kind an, ohne die charakteristischen Eigenschaften des Charakters zu „aw, shucks!“ Zu verlieren, ohne zu verlieren! Niedlichkeit. (Um klar zu sein, ist sie sehr süß.) Kealoha und Sydney Agudong haben eine echte schwesterländische Bindung auf dem Bildschirm, während Nanis persönliche Reise eine tiefere Entwicklung bekommt: Wir erhalten nicht nur mehr Informationen über ihren Charakter, bevor sie und Lilos Eltern den Tod von ihr und Lilo kultiviert, das zu einem neuen Ende ist.

Es bleibt etwas lächerlich, etwas als Live-Action-Film zu bezeichnen, wenn die ersten 10 Minuten so ziemlich Null-Live-Action-Elemente enthalten, und einer der Titelstars wird in CGI weitgehend gerendert. Das Stitch-Charakter-Design hat jedoch etwas, das sich effektiv in die Arena „Live-Action“ übersetzt-obwohl er in diesem Film nicht ganz so kartonisch aussieht, ist er immer noch so beredt, dass Sie nicht bemüht sind, zu erkennen, welche Emotionen er fühlen könnte. (Insbesondere die Ohren kommunizieren viel, besonders wenn sie seinen Rücken hinunterziehen.)

Im Vergleich zu den leeren Gesichtern der Löwen in Jon Favreau’s Der König der LöwenDer CGI -Stich ist eine massive Verbesserung. Es hilft auch dem Camp und dem Effektteam integrieren ihn nahtlos, ohne jemals in das unheimliche Tal zu gehen. Das Ergebnis ist, dass Stitch bleibt, wie er es immer war: ein gefährlicher Scamp, der am Ende leicht zu lieben wird.

Während die Live-Action-Version das Original in den Herzen ihrer Fans nie vollständig ersetzt Lilo & Stitch schafft es, die in dieser Geschichte eingebetteten wirklichen Emotionen einzufangen, und nagelt gleichzeitig den Spaß, der von einem Agenten des Chaos kommt und entdeckt, dass er ein Herz hat. Nur einige unzusammenhängende Verschwörung und ein gelegentlich klobiger dritter Akt verhindern, dass es die bisher beste Disney-Live-Action-Adaption ist. Ansonsten ist es ein solides Cover eines geliebten Liedes, das immer noch in der Lage ist, eine Träne ins Auge zu bringen.

Lilo & Stitch Eindringliche Kinos am Freitag, den 23. Mai. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

