George Wendt, der in der gefeierten NBC -Sitcom in der norm Prostist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Wendt starb am Dienstag, dem 20. Mai, friedlich im Schlaf zu Hause. „George war ein preisgekrönter Familienvater, ein beliebter Freund und Vertrauter all derjenigen, die das Glück haben, ihn zu kennen“, sagte ein Vertreter seiner Familie in einer Erklärung. „Er wird für immer vermisst werden. Die Familie hat in dieser Zeit Privatsphäre angefordert.“

Wendt hatte seinen Start in Comedy im berühmten Second City Theatre in Chicago und nachdem er in Shows einschließlich aufgetreten war Taxi Und MAISCHEEr landete die Rolle, die ihn zu „Norm!“ Für mehrere Generationen von Fans. Als einer von drei Schauspielern, die in jeder Episode von erscheinen würden Prost (Die anderen beiden waren Ted Danson und Rhea Perlman) Wendt wurde zu einer Comedy -Ikone, die für seine Droll -Pointen bekannt war. Er wurde sechs Mal für den besten Nebendarsteller in einer Comedy-Serie nominiert und auch in mehreren Gäste als Norm Prost Spin-offs, einschließlich einer Episode des Originals Frasier. Er äußerte auch die Rolle für Cameos auf Die Simpsons Und Familienanlagen.

Außerhalb von ProstWendts Film Credits enthalten BefiedernAnwesend Schuldig durch VerdachtAnwesend GewürzweltAnwesend Die kleinen SchlingelUnd Ich habe meinen Körper verloren. Während er nicht in einer weiteren langjährigen TV-Serie danach mitspielte ProstEr machte häufige Gaststars -Auftritte in Shows einschließlich einschließlich SeinfeldAnwesend Spin CityAnwesend PortlandiaAnwesend Frisch vom BootUnd Die Goldbergs.

Verwandte Video

Ein lustiges Stück Trivia: Wendt ist zufällig der Onkel eines anderen bekannten TV-Stars, Jason Sudeikis. Während Wendt auf erschien Samstagabend live Er war im Laufe der Jahre viel weniger als sein Neffe und landete eine ikonische wiederkehrende Rolle als Bob Swerski, ein Chicagoer Superfan, der sichergestellt hat, dass wir es als „Da Bears“ nennen, wenn wir über Chicagos professionelles Fußballmannschaft sprechen. Wendt spielte den Charakter mehrmals auf beiden auf Snl sowie bei anderen Gelegenheiten, die oft mit der Fußballsaison verbunden sind.

Wendt lernte seine Frau, die Schauspielerin Bernadette Birkett, kennen, als sie beide Zweitstadtstudenten waren. Sie würde später weiter erscheinen Prost als Vera. Das Paar blieb bis Wendts Tod verheiratet. Wendt wird von ihr und ihren drei Kindern überlebt.

https://www.youtube.com/watch?v=vxed2avlbr0