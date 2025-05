Nur für Ihre Augen: Nach dem Ruhestand am Ende von GespenstJames Bond versucht, das Leben von Geräten, Waffen und Mädchen zurückzulassen (abgesehen von seiner Paramour, Madeleine Swann). Aber er ist wieder in einen Plan gezogen, um einen weiteren Verrückten davon abzuhalten, ein weiteres weltendes Schema abzuschließen, diesmal von Felix Leiter und der CIA. Unterwegs muss er mit den Sünden der Vergangenheit rechnen und herausfinden, ob er in diese neue, schlankere, egalitäre Zukunft passt.

Bond, James Bond ist… Daniel Craig, in der definitiv seine fünfte und endgültige Leistung als Bond.

Eigentum einer Dame: Bond ist, wie die Kinder sagen, voll und ganz gefesselt, dass Leydoux ‚Madeleine in dieser Ausgabe eine romantische Beziehung und die ersten Flirt mit Familienleben herangezogen hat. Aber es gibt viele Frauen, die in seiner Peripherie in den Arsch treten-von Ana de Armas ’schwülen kubanischen CIA-Agenten (mit dem Craig einen entzückenden, wenn auch zu kurzen, Kameradschaft teilt) und seinen glatten, professionellen Ersatz als 007 (Lashana Lynch).

Gespenst des Todes: Sicher, Christoph Waltz ‚Blofeld ist auch wieder in dieser Folge und bietet finanzielle Ratschläge von jenseits einer Glaszelle wie so viele Bösewichte seitdem Die Rächer populär es. Aber der wahre Baddie des Films ist Rami Maleks Lyusifer Safin, ein vernarbter Geist aus Madeleines Vergangenheit, der sich an Spectre rächen und sich wenig darum kümmert, welchen Kollateralschaden ihm im Weg stehen kann. Malek scheint ein solider Bond-Bösewicht auf dem Papier zu sein, aber in der Praxis ist er in der Praxis alle bedrohlichen Bedrohungen mit Bug-Standard, Bon Mots darüber, wie er und Bond nicht so anders sind und so weiter. Ein echter feuchter Squib eines Bösewichts.

Der Geheimdienst Ihrer Majestät… und Felix Leiter: Die ganze Besatzung ist hier – M (Ralph Fiennes), Moneypenny (Naomie Harris) und Q (Ben Whishaw), die uns schließlich darauf hinweisen, wofür „q“ nur stehen könnte. Außerdem wird Jeffrey Wrights Cavalier gegen Felix Leiter eine willkommene Wiederholung (und den letzten Bogen für Craig’s Turn at Bat) neben einem aufregenden CIA -Schützling und Bond Superfan (Billy Magnussen), der mehr ist als er scheint.

Geschüttelt und mit Punktzahl gerührt: Hans Zimmer übernimmt Thomas Newman die Leitung und liefert eine angemessene Partitur, die angemessen groß und boomend und Zimmerianer neben den typischen blassigen Bondian -Blumen ist. Am entzückendsten seilt er Themen von Auf dem Geheimdienst Ihrer Majestät Von Zeit zu Zeit erinnert uns subtextuell daran, dass ein Film das letzte Mal untersucht hat, was es für Bond bedeutet, endlich seinen Hut aufzuhängen und sich niederzulassen.

Was den Titelsong angeht, liefert Billie Eilish eine entsprechend spröde, eindringliche Ballade in „No Time to Die“. Ihre Version von MidTempo funktioniert viel besser als Sam Smiths inerter Titeltrack aus Gespenstmit Eilishs charakteristischem Knistern schlängelt sich um die Rutschen und Lader.

Armas und gefährlich: Es kann wirklich nicht überbewertet werden, wie viel Spaß de Armas und Craig in ihrer zubrief zusammenarbeiten Zusammenarbeit auf dem Bildschirm zusammen haben. so viel von Keine Zeit zu sterben ist Navel-Gazey und selbstsüchtig, was ihr Funkeln zu einer willkommenen Pause vom Nebel macht. Es gibt einen Moment, in dem sie eine Pause von einem Schießerei in einem kubanischen Club machen, um ein paar Schüsse zu gießen und sich gegenseitig zu rösten, die Sie daran erinnert, dass diese Filme unterhaltsam sein sollen.

Noch länger vor dem Rahmen: Für seinen größeren Umfang angemessen, Keine Zeit zu sterben bricht die vorherige Aufzeichnung der „längsten Bond-Vor-Titel-Szene“ von Welt ist nicht genug; Es gibt eine solide halbe Stunde, bis Daniel Kleinmans stilvolle Titel uns getroffen hat. Zuvor erhalten wir einen wirklich aufregenden Hanna-ähnlichen Rückblick auf einen vor Teenagern kämpfenden Kämpfe, um ihre erste Begegnung mit Safin zu überleben, bevor sie in der Gegenwart, die sie und Bond in der Gegenwart von einer aufregenden Waffen-/Auto-/Motorrad-Verfolgungsjagd mit Specter-Agenten auf den Kopfsteinpflasterstraßen eines griechischen Dorfes stört, überlebte.

Analysequantum: Keine Zeit zu sterben Hat viel darauf gefahren – es ist der letzte Film für seinen zutiefst beliebten Star, eine Feier zum 25 -jährigen Jubiläum, eine seltene direkte Fortsetzung der vorherigen Folge und eine postmoderne Dekonstruktion von Bonds Platz in einer soziopolitischen Atmosphäre, die ihn nicht mehr braucht. Nicht nur das, es wird sowohl durch den Abgang seines früheren Direktors (Cary Joji Fukunaga für Boyle, der durch die Produktion auf der Teilung durch die Produktion gegangen ist) gelitten, und die unzähligen Veröffentlichungen von der Covid-19-Pandemie.

Angesichts aller Erwartungen ist es mit der Sattelheit, mit, Keine Zeit zu sterben Bietet einen bescheidenen und sogar faszinierenden Erfolg: Die Highs-Hit wirklich gut, von Linus Sandgrens strukturierter Kinematographie bis hin zu einer Karriere-Best-Leistung von Craig, die die Grenzen der Bindung bis zu ihrer Grenze und darüber hinaus übertreffen. Spezifische Linien, Sequenzen und Motive sind wirklich wunderbar zu sehen, und es fühlt sich wirklich wie eine der größten und persönlichen Bindungen an.

Das Problem stammt also, dass der Film zu viele Meister dienen muss: die Teile von Gespenst Sie halten nicht so interessant, so dass die unerwartete emotionale Resonanz für Bonds Reise auf ihnen wirklich nicht funktioniert. Fügen Sie dazu einen schlaffen Bösewicht und eine fast dreistündige Laufzeit hinzu, die das Tempo seiner zugegebenermaßen im Well-Stall-Action-Szenen wirklich belastet, und es ist schwierig, sich nicht ein bisschen enttäuscht zu fühlen. Keine Zeit zu sterben.

– C. Worthington

Betrachten Keine Zeit zu sterben Jetzt auf VOD über Amazon oder Apple TV+.