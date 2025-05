Es ist Zeit, sich auf die Rückkehr von vorzubereiten Der BärFXs von der Kritik gefeierte Serie über das Leben in der Küche – Staffel 4 Premieren im Juni. Der neue Trailer zeigt, wie das Restaurant, das Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach), und mehr zum Öffnen kämpft, um über Wasser zu bleiben. Wie eine Vorahnung des Todes hat der Bear -Investor -Onkel Jimmy (Oliver Platt) klargestellt, wie viel Runway sie haben und was passieren wird, wenn das Geld ausgeht – was mit dem Restaurant zusammenfällt, die ebenfalls darum kämpfen, eine konsistente kreative Stimme zu finden.

Staffel 1 von Der Bär war bis zu dem Punkt eines Monokulturereignisses erfolgreich, gewann den Emmy für die beste Comedy -Serie und machte sofortige Stars aus seiner Besetzung. Staffel 2 baute auf diesem Rahmen mit einigen atemberaubenden Folgen auf, aber die stimmungsigere Staffel 3 hat die Serie fest in Dramedy Territory gebracht.

Staffel 4 wurde unmittelbar nach der dritten Staffel gedreht, was wahrscheinlich eine kluge Entscheidung war Liefern Sie mich ins NirgendwoMoss-Bachrachs Zeit gehört jetzt zur MCU, und Matty Matheson fällt nun den Hardcore-Band Schweinstift an.

Während die fünfte Staffel zu diesem Zeitpunkt weiterhin ungewiss bleibt, wissen wir, dass dies, wenn es passiert, wahrscheinlich als Binge -Veröffentlichung in einem zukünftigen Juni Premiere, da John Landgraf von FX diesen Ansatz für diese Show gefällt. Während Sie auf die vierte Staffel warten, werfen Sie einen Rückblick auf unsere Aufschlüsselung des Soundtracks der Show der Show mit jedem Song auf dem Bildschirm.

Der Bär Premieren am Mittwoch, 25. Juni auf Hulu. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=voyro-yjr2q