Actionfilme sind das Brot und die Butter des Sommerblockbuster. Es ist nur etwas, eine heiße Sommernacht in einem klimatisierten Theater zu verbringen, das umwerfende Explosionen und epische Kampfszenen beobachtet. Im Zentrum dieser Filme steht der Actionheld. Der Trope hat im Laufe der Jahre viele Iterationen durchgemacht. Von der brutalen Stärke von Rocky und Rambo bis zum Realismus von Jason Bourne. Der technische Versehen von James Bond, der Witz von Will Smith und die jenseitige Welt von Superman. Aber der wohl bekannteste Actionstar aller Zeiten ist Arnold Schwarzenegger. Er verkörpert die extreme Männlichkeit, Stärke, Ablösung und Einzeiler, die wir mit dieser Art von Charakter verbinden. Zur Hölle, er wurde 1993 als ikonische Darstellung des Trops ausgewählt Letzter Actionheld.

Der weibliche Actionheld ist viel seltener. Wie Eva wurde sie aus ihrer Beziehung zu ihren männlichen Kollegen geboren und hielt so enge Erwartungen fest, dass wir nur wenige erfolgreiche Beispiele haben. Die ersten weiblichen Actionstars können als Frauen beschrieben werden, die die akzeptierten männlichen Merkmale der Stärke annehmen. Wir sehen das buchstäblich in AusländerEllen Ripley (Sigourney Weaver), eine Figur, die ursprünglich als männlich geschrieben wurde. Aber sie haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und beginnen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Dies ist eine Erforschung, wie diese mächtigen Frauen aus den Schatten gestiegen sind und beginnen, zu ihren eigenen zu kommen.

Haftungsausschluss: Ohne ein Buch zu diesem Thema zu schreiben (auf meiner Eimerliste), kann ich jeden weiblichen Action -Helden auf keinen Fall gründlich behandeln. Um einen Harley Quinn zu paraphrasieren, ist es meine Theorie, und ich werde es so sagen, wie ich es will.

Sarah Conner

Mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist Terminator 2: Jugendtag. Ich bin fast jeden Tag mit meinem bearbeiteten VHS-Kopieren aufgewachsen, und es fühlt sich in einer Weise real an, wie andere Filme nicht. Aufgewachsen war die Heldin des Films, Sarah Conner (Linda Hamilton), mein Ideal der weiblichen Stärke. Sie ist stark in einer Weise, die ich sein wollte, und sie hat keine Angst. Als Mutter kämpft sie für ihren Sohn, aber anstatt ihn zu trösten, beschützt sie ihn selbst auf Kosten ihrer Beziehung kalt.

Ihr männliches Gegenstück im Film ist der Terminator (Schwarzenegger), eine Maschine, die nicht für Empathie programmiert ist. Sein Bogen dreht sich darum, zu lernen, was Emotionen sind und warum Menschen sie erleben. Sarah hat eine ähnliche Reise. Um zu überleben, musste sie diese Instinkte in sich selbst ausschalten, und sie kämpft darum, sie wieder einzuschalten. Sie lernen beide zu lieben, aber der Bogen des Terminators wird als außergewöhnlich dargestellt, während Sarah eine Rückkehr zur etablierten Ordnung ist. Niemand erwartet, dass der Terminator ein Kind liebt, und Sarah wird nicht erwartet, dass er etwas anderes tut.

Männliche Actionsterne

Da unsere frühen Iterationen weiblicher Actionhelden Anomalien waren, war die Art und Weise, wie die Gesellschaft sie akzeptierte, ihnen die Eigenschaften, die wir in unseren männlichen Helden preisgeben, zu geben. Sarahs Waffen sind Waffen und sie kämpft wie der Terminator. Sie kommunizieren als gut geölte Maschine, weil sie die gleiche Kampfsprache sprechen. Aber ihre Kälte als Hindernis für die Überwindung dargestellt, während in Der TerminatorEs ist seine Kraft, sich zu umarmen.

Seit seiner Gründung hat Hollywood Frauen selten erlaubt, mehr als entweder Mütter oder sexuelle Objekte zu sein, und so muss der weibliche Action -Held auch diese Eigenschaften haben. Aber der Terminator muss nicht innerhalb dieser Einschränkungen leben. Er kann nur existieren, um in den Arsch zu treten. Frauen dürfen sich nicht sehr lange wie Männer verhalten, ohne sich zu bestrafen. Um sich aus dem Horrorgenre auszuleihen, müssen sie irgendwann das Messer fallen lassen und in ihren Platz im Patriarchat zurücktreten. Es ist zu unangenehm für uns, dass wir sie oben erheben können.