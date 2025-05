Erwischte DiebstahlEin neues Verbrechens- und Aktions -Thriller unter der Regie von Darren Aronofsky und adaptiert aus Charlie Houstons gleichnamigem Buch hat seinen ersten offiziellen Trailer enthüllt.

Aus dem 29. August, Erwischte Diebstahl Stars Austin Butler als Hank, ein regulärer, baseballliebender New Yorker in den 90er Jahren; Als sein britischer Punk -Nachbar (gespielt von Matt Smith) ihn jedoch braucht, um seine Katze zu beobachten, während er weg ist, wird Hank (und seine Freundin, gespielt von Zoë Kravitz) mitten in einem gewalttätigen Gangkonflikt, der in der gesamten Stadt reicht. Sehen Sie sich den actionlastigen Trailer unten an.

Erwischte Diebstahl wird auch schlechte Bunny, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne und Carol Kane zeigen.

https://www.youtube.com/watch?v=0ahqipuzyni