Es ist schwer genug für eine britische sechsteilige Band, ihre Ausrüstung zu packen und eine US-Tour zu begeben. Es ist noch schwieriger, wenn sie am ersten Tag der Wanderung mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt werden. Dies ist im Dezember 2024 mit dem Sportteam passiert, der auf maskierte Vandalen stieß, die die Fenster ihres Tour Van vor einem Starbucks in Vallejo, Kalifornien, zerschmetterten. Niemand wurde verletzt, und obwohl sie einige wertvolle persönliche Gegenstände verloren hatten, hatten sie immer noch ihre Musikinstrumente. „Sie können unsere Nintendo -Switches nehmen, aber sie können nie unsere Fähigkeit nehmen, Rocksongs über Autobahnen zu spielen“, schrieb die Band in den sozialen Medien.

Fünf Monate später reflektiert der Sportteamsgitarrist, Songwriter und der Texter Rob Knaggs den unerwarteten Silberstreifen. „Unsere überwältigende Erfahrung in Amerika ist genau wie freundlich Menschen“, erzählt er Folge über Zoom. „Nachdem wir ausgeraubt wurden, haben wir so viele Nachrichten von Müttern in der Umgebung, die sagen würden: ‚Oh, mein Sohn ist aufs College gegangen. Er hat eine Gitarre in der Wand seines Schlafzimmers. Ich kann es dir bringen, wenn du sie brauchst.‘ Das war unsere Erfahrung von Amerika im Allgemeinen. “

Der Diebstahl war ein kleiner Platz für eine ziemlich umfangreiche Albumkampagne für die dritte Platte des Sportteams. Jungen heutzutageam Freitag, den 23. Mai. Bereits im Juli 2024 kündigte die Veröffentlichung für Knaggs und die Band, die vom Sänger Alex Rice, dem Schlagzeuger Al Greenwood, dem Gitarristen Henry Young, dem Bassisten Oli Dewdney und dem Keyboarder Ben Mack abgerundet wurden. Es ist so lange her, dass das Album in Matias Téllez ‚Studio in Norwegen aufgenommen und fertiggestellt wurde, dass sich die sogar die soziopolitische Landschaft verändert hat. vor allem in den USA ein Ort, von dem viele von vielen von Jungen heutzutage“ Charaktere rufen zu Hause an.

Die Band hat es nie beabsichtigt, aber diese kriminelle Begegnung in den USA, gemischt mit der Wärme und dem Stolz, ein neues Album zu veröffentlichen, spricht für das widersprüchliche Herz von Jungen heutzutage. Auf jeden Fall ist dieses Album hell, ausgelassen und eine Bootsladung Spaß. Es ist auch völlig verrückt, übersät von stachelnden Charakteren, die nicht aufhören können, sich zu beschweren, sich selbst zu widersprechen, Gewalt zu bedrohen oder ihre Broken auszudrücken. Sportteam liefert bei bissigem Kommentar zum gesellschaftlichen Zusammenbruch durch Songs, die bemerkenswerterweise wie Feierlichkeiten klingen. Sie haben Texte über Waffengewalt, Generationenschaltung und kulturelles Verfall in glitzernden, 80ern inspirierten Produktion und hochfliegenden Melodien, wobei Reis als ihr charismatischer Prediger diente.

https://www.youtube.com/watch?v=qkg8zcaij4a

Der Drehpunkt für einen Geräusch, der überschüssig ist, sowie die Grandiosität von Prefab -Sprout und Roxy -Musik, ist eine subversive Abkehr von ihrem früheren, unkomplizierteren Klang. „Punk und Post-Punk in Großbritannien sind zu einer Art Klischee von sich selbst geworden“, sagt Knaggs. „Es ist zu diesem T-Shirt-Imperium des Radikalismus geworden, wenn Sie wissen, was ich meine. Es ist, dass Urban Outfitters Sloganeering, wo es kulturell so absorbiert ist, Sie so etwas ausschalten.