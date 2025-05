Bereits im Jahr 2015 erzählte Nicole Kidman eine unvergessliche Anekdote Die Tonight Show Über ein früheres Date mit Gastgeber Jimmy Fallon. Zu dieser Zeit glaubte Fallon anscheinend, dass sie einen Chemiestest für eine Rolle im Film 2005 durchführen würden Verzaubert. Wie sie sich beide erinnerten, bemühte sich Fallon um Smalltalk wenig und stellte stattdessen ein Videospiel ein und forderte Kidman auf, zu gehen.

Letzte Nacht Isabela Merced, Star von HBOs Der letzte von uns, nutzte die Gelegenheit, alte Wunden zu eröffnen, während sie in der Show in der Show gästeteten. Nachdem Fallon Merced das erzählte Der letzte von uns Ist das „gruseligste Videospiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe“, schoss sie geschickt zurück.

Nach einem kollektiven Keuchen des Publikums und einem Felgenschot aus Die Tonight Show Die Band Fallon gab verlegen zu, dass das fragliche Spiel tatsächlich Mario Kart war. „Danke, dass Sie es angesprochen haben“, fügte er hinzu, während Merced ihn fröhlich daran erinnerte, dass Kidmans virales Interview über das Datum von über 63 Millionen Menschen beobachtet wurde.

.@isabelamerced fragt Jimmy, ob er den letzten von uns spielt, als er sein Date mit Nicole Kidman 😭 bombardierte #Thelastofus #Fallontonight pic.twitter.com/rfulhi8mgs – Die Tonight Show (@Fallontonight) 21. Mai 2025

https://www.youtube.com/watch?v=qtsnbxgpnga