Über Thanksgiving serviert Disney+ Beatles-Fans einen köstlichen Leckerbissen: eine neu restaurierte und remasterte Version von Die Beatles-Anthologie Der Dokumentarfilm wird mit einer neuen neunten Episode veröffentlicht. Anlässlich seines Streaming-Debüts wird der Film an drei Abenden auf Disney+ debütieren: Folge 1–3 erscheint am 26. November, gefolgt von den Folgen 4–6 am 27. und den Folgen 7–9 am 28. November. Die neu hinzugefügte neunte Folge enthält bisher unveröffentlichte Aufnahmen hinter den Kulissen von Ringo Starr, George Harrison und Paul McCartney, die 1994 und 1995 während der Arbeit am Original gedreht wurden Anthologie freigeben. Im Vorgriff auf die Veröffentlichung des Dokumentarfilms hat Disney+ einen neuen Trailer veröffentlicht.

Passend zum Dokumentarfilm Die Anthologiesammlung wird am 21. November mit einem neuen vierten Album neu aufgelegt (hier vorbestellen). Eine Ausgabe zum 25-jährigen Jubiläum von Die Beatles-Anthologie Das Buch wurde ebenfalls kürzlich veröffentlicht.