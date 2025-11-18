Samstagabend Live hat seine letzten drei Folgen für 2025 bestätigt, darunter eine Weihnachtsfolge, die für den 20. Dezember geplant ist und von moderiert wird Böse Star Ariana Grande und mit Cher als musikalischem Gast. Es wird Grandes dritter Gastgeber sein. Was Cher betrifft, wird sie zum zweiten Mal als musikalischer Gast auftreten – aber es wird ihr erster Auftritt seit 1987 sein.

In den Wochen zuvor wird Melissa McCarthy die Moderation übernehmen SNL am 6. Dezember mit dem musikalischen Gast Dijon, und Josh O’Connor wird sein Debüt in der Folge vom 13. Dezember geben, wobei Lily Allen für die musikalische Unterhaltung sorgt.

Hier finden Sie unsere vollständige Berichterstattung über SNL Hier.