Für eine bestimmte Untergruppe von Indie-Rock-Fans ist Pavement die einzige Band, die zählt. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter Stephen Malkmus – sowie der Gitarrist/manchmal Sänger Scott Kannberg, der Bassist Mark Ibold, der Schlagzeuger Steve West und der Percussionist/Synth-Spieler Bob Nastanovich – haben einige der besten und einflussreichsten Gitarrenmusik der Alternative- und Underground-Szene der 90er Jahre herausgebracht. In dieser besonderen Folge von Die Geschichte hinter dem Lied Im Podcast heißt Moderator Peter Csathy Kannberg und West willkommen, um darüber zu plaudern Wowee Zowee Juwel „Kennel District“ und die absolut außergewöhnliche Art von Alex Ross Perrys Rockumentary auf der Band, Gehwege. Hören Sie sich die Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie erhalten, und sehen Sie sich das vollständige Interview oben oder auf YouTube an.

Obwohl die Melodie letztendlich in den 1995er Jahren landete Wowee ZoweeDie Ursprünge von „Kennel District“ beginnen ein Album früher, als die Band an ihrem bahnbrechenden zweiten Album arbeitete Krummer Regen, krummer Regen. (Ein früher Versuch, den Track zu kürzen, ist tatsächlich auf dem zu hören Krummer Regen, krummer Regen: Die Ursprünge der Wüste in LA (Deluxe-Neuveröffentlichung.) Beide Versionen sind entspanntere Rockhymnen, obwohl sich hinter den Popmelodien und der entspannten Stimmung überraschend düstere Themen verbergen.

„Wie bei vielen meiner Songs hatte ich große Scheu, einen Song aufzunehmen. Ich meine, Steve hatte so viele Songs im Kopf – und sie waren so großartig“, erklärt Kannberg. „(Und ‚Kennel District‘ ist) wie eine Art ‚Pixies, Nirvana‘-Ding, bei dem es nur aus Vers, Refrain und Vers besteht. In den Texten ging es irgendwie um meine damalige Freundin – die damals meine Frau wurde und jetzt meine Ex-Frau ist – und auch um diese Frau, die ich zu dieser Zeit in New York kennengelernt habe Krummer Regen der mit einem Americana-Rockstar verheiratet war. Ich werde seinen Namen nicht sagen, aber sie hat sich von ihm scheiden lassen, weil er sie so richtig verprügeln wollte. Also, ja, es ist ein poppiger Song, aber er hat einige düstere Untertöne.“

Das Paar teilt nicht nur seine Erinnerungen an das Schreiben und Aufnehmen in den 90er Jahren, sondern teilt auch seine Sicht auf Perrys Leben Gehwegeein Film, der die Mythologie und das Ethos der Band nicht nur in seinem Inhalt, sondern auch in seiner Konstruktion verkörpert. Es gibt experimentellen Schnitt, Zeitsprünge und sogar ein gefälschtes Biopic mit Joe Keery in der Hauptrolle. Es ist eine wilde, sehr asphaltierte Fahrt.

„Weißt du, es wird langweilig, wenn du nur die Sache machst, bei der die Band zusammenkommt und warum sie zusammengekommen ist und warum sich die Band dann aufgelöst hat. Das ist eine Handlung, die die meisten Dokumentarfilme haben“, sagt West über den Film. „Man kann vieles davon nachvollziehen, wenn man es sich ausreichend anschaut und über die Band liest, aber versteckt zu sein ist für mich interessanter. Es ist auf einer anderen Ebene als der üblichen Dokumentarfilm-Sache.“

Gehwege wird jetzt angezeigt, nur auf MUBI. Sie können auch vorbeischauen FolgeDie vollständige Rezension des Films finden Sie hier.

