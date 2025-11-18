Die Kilby Block Party hat ihr Line-up für 2026 bekannt gegeben, angeführt von Lorde, The xx, Turnstile, Hayley Williams, Modest Mouse und Alex G.

Das Line-up findet vom 15. bis 17. Mai im Utah State Fairpark in Salt Lake City statt und umfasst auch eine beeindruckende Auswahl an Indie-Acts, darunter Blood Orange, Lucy Dacus, Father John Misty, Japanese Breakfast, Magdalena Bay, Flipturn, The Last Dinner Party, Briston Maroney, Beach Bunny, American Football, Snail Mail, Grandaddy, Pattie Gonia, Between Friends, Ritt Momney, The Moss, Nilüfer Yanya, Clap Your Hands Say Yeah, Wild Nothing (Spielt Zwillinge), Kevin Morby, Drugdealer, Melody’s Echo Chamber, Ben Kweller, Dehd, Ethan Regan, Show Me the Body, Lyn Lapid, Jane Remover, Quadeca und Dry Cleaning.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 19. November, um 10:00 Uhr MST über die Website des Festivals. Drei-Tages-Pässe beginnen bei einem Pauschalpreis von 249 US-Dollar. Dieser Preis gilt nur bis Mittwoch, 26. November, oder solange der Vorrat reicht.

Verwandtes Video

Über die Musik hinaus bietet die Kilby Block Party Kunsthandwerksverkäufer und Plattenkäufe sowie den jährlichen Skateboard-Wettbewerb The Crusher Cup präsentiert von Skullcandy. Außerdem wird es offizielle Aftershows an Veranstaltungsorten wie Urban Lounge, Metro Music Hall und Kilby Court geben.

Wenn Sie darüber nachdenken, zur Kilby Block Party 2026 nach Salt Lake City zu reisen, können Sie über Booking.com 15 % auf Flüge und Unterkünfte sparen.