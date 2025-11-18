Bill Maher hat zumindest vorerst mit dem Stand-up aufgehört und sagte in seinem „Club Random“-Podcast: „Ich möchte nicht da draußen in diesem Land sein, in dieser politischen Atmosphäre. Ich könnte von der Linken oder der Rechten erschossen werden.“

Seiner Meinung nach leben wir in einer Zeit beispielloser politischer Gewalt. Und auch wenn es im gesamten politischen Spektrum möglicherweise nicht symmetrisch ist – Demokraten geraten eher ins Visier, auch von ihrer eigenen „Seite“, – kommt es tatsächlich von links (Mord an Charlie Kirk), von rechts (die erfolgreichen und versuchten Attentate auf mehrere Abgeordnete aus Minnesota) und von ideologisch Inkohärenten (Luigi Mangione war ein Fan von Elon Musk, der das US-amerikanische Gesundheitssystem hasste, mit mehr Geld aufgewachsen war, als der CEO, den er erschossen hatte, jemals verdiente und meistens twitterte Gedichte über „Rise-and-Grind-Fitnessstudio“. Ganz zu schweigen von zwei Attentatsversuchen auf Donald Trump (ein Schütze mit inkohärenter Politik, einer unbekannt), dem Brandanschlag auf die Villa des Gouverneurs von Pennsylvania mit dem Ziel, den Demokraten Josh Shapiro zu töten (links), Schießereien auf die Häuser demokratischer Abgeordneter in New Mexico (rechts), dem Beinahe-Mord an Paul Pelosi (rechts) und der Trump-unterstützenden Gewalt vom 6. Januar, die, duh. Und das ist nur ein Auszug aus den letzten fünf Jahren. Oder wie Maher es ausdrückte: „Es ist eine gute Zeit, nicht da draußen zu sein.“

Es wird niemanden überraschen zu hören, dass einige von Mahers Gründen etwas kleinlicher sind. „Ich bin es auch leid, doppelt so lustig zu sein wie Leute, die doppelt so viele Tickets verkauft haben wie ich“, sagte er mit seiner gewohnten Bescheidenheit. „Nicht, dass ich nicht viele Eintrittskarten verkauft und großartige Theateraufführungen gemacht hätte – aber ich habe keine Arenen verkauft. Und einige Leute haben das getan, die, ehrlich gesagt, nicht so toll sind. Aber wissen Sie, wenn das Publikum 35 bis 45 ist, wollen sie niemanden sehen, der 70 ist … Ich habe gerade mein 13. HBO-Special gemacht. Ich finde, das ist eine gute Arbeit … Ich hatte das Gefühl, dass sie alle im Laufe der Zeit im Grunde genommen besser geworden sind. Ich habe das Gefühl, als wäre es das letzte das Beste, was ein guter Ausstieg ist.“

Während der zweiten Trump-Amtszeit zeigte Maher weiterhin ein Gespür für konträre Standpunkte. Er lobte Trump, nachdem er an einem von Kid Rock veranstalteten Abendessen teilgenommen hatte, aber er ärgerte sich auch über Dr. Phil wegen seiner Unterstützung für ICE und verteidigte Jimmy Kimmel vor den Zensurversuchen der FCC.