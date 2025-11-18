In unserer neuesten Ausgabe von Mixtapes wählt Ashnikko einige sehr persönliche Anregungen aus und erstellt eine Playlist, die perfekt für Knutschflecken ist – gute und schlechte gleichermaßen.

Aus unserer Schüssel voller Anregungen für die neueste Folge von MixtapesAshnikko bemerkte: „Oh mein Gott, ihr habt alle wirklich recherchiert. Das ist eine verrückte Sache.“ Sie haben verdammt recht, wir haben unsere Nachforschungen angestellt; Wenn die wilde und überaus talentierte Ashnikko durch Gold-Diggers Los Angeles kommt, um Ihr kleines Musikentdeckungsspiel zu spielen, dann ist das kein Problem! Sehen Sie sich oben oder auf YouTube an, was passiert ist, und hören Sie sich alles an Mixtapes Playlist auf Spotify.

Holen Sie sich hier Ashnikko-Tickets

Anstatt bei unseren Hinweisen völlig willkürlich vorzugehen, haben wir uns entschieden, tief in die Geschichte der genreübergreifenden Sängerin/Rapperin und ihre ganze „Ausstrahlung“ einzutauchen, um eine hyper Ashnikko-codierte Reihe von Situationen zu erstellen. Wir wussten, dass sie es liebte, das Stadtmuseum in St. Louis zu besuchen. Was würde sie also wählen, um ein persönliches Abenteuer durch die Höhlen und Baumhäuser der Attraktion zu untermalen? (Nicki Minajs „Roman Holiday“.) Wir haben gehört, dass sie davon träumt, ein Badehaus für queere Frauen namens „Hole“ zu eröffnen. Was würde also passieren, wenn die Kunden im warmen Wasser versinken? (Natürlich ihr eigenes „She’s So Pretty“.) Ihr neues Album heißt Knutschereienalso welches Lied spielt sich in ihrem Kopf ab, wenn nach einem guten Date („Freek-a-Leek“ von Petey Pablo) oder einem schlechten Date („Spiritus Sanctus Vivificans“ von Hildegard von Bingen – natürlich) ein Gute-Nacht-Knutschfleck kommt.

Natürlich gibt es auch ein paar Kuriositäten, wie zum Beispiel den DJ-Auftritt von Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeitsfeier (Ayesha Eroticas „WHORE IDOL“) oder die Tatsache, dass das Tattoo eines Fans den falschen Text enthält (Natasha Bedingfields „Ungeschrieben“). Aber mit allem, von Ashnikko-förmigen Schmuckstücken über die Einführung neuer Fans in ihren Sound bis hin zum Nachholen der berüchtigt abgesagten Doja Cat-Tour Mixtapes Die Wiedergabeliste gibt Ihnen nicht nur einen Einblick in den Geschmack der Künstlerin, sondern auch in ihre Geschichte.

Sehen Sie, wie Shop Boyz, Ciara und noch mehr ihrer eigenen Titel auf der Playlist landen, indem Sie sich Ashnikkos Titel ansehen Mixtapes oben und auf YouTube. Sie können die komplette Songsammlung auch über die Spotify-Playlist unten anhören und Tickets für ihre bevorstehenden Tourdaten hier erhalten.