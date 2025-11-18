Willkommen zurück in Oz … Wo waren wir? Böse: Für immerTeil 2 von Universals groß angelegter Adaption des Broadway-Musicals, ist ohne Frage die zweite Hälfte der Geschichte, die im letzten Jahr begann Böse. In gewisser Weise verschafft dies dem Regisseur Jon M. Chu und den Autoren Winnie Holzman und Dana Fox den Vorteil eines guten Starts, da wir direkt in die Nachwirkungen des Abschlusses des vorherigen Films eintauchen: „Die böse Hexe“ Elphaba (Cynthia Erivo) wird zur Staatsfeindin Nr. 1 von Oz erklärt und lässt ihre einstige beste Freundin Glinda (Ariana Grande-Butera) zurück, die sich auf den Weg macht, den Zauberer (Jeff Goldblum) zur Strecke zu bringen.

Es ist leider der Schwung, der später vergeudet wird Für immer Das Tempo schwankt zwischen zu schnell und zu langsam und man schlängelt sich durch große Schaufenster für seine Stars, bevor es durch große Handlungsstränge beschleunigt wird, die nicht ganz die Wirkung erzielen, die sie sollten.

Für immer ist ein Film, der davon ausgeht, dass man Teil 1 erst vor kurzem gesehen hat, und der nur ein paar Rückblenden ohne Dialoge verwendet, um den Zuschauer daran zu erinnern, wie sich diese Charaktere seit ihren unschuldigeren Tagen verändert haben. Wenn Peacock-Abonnenten in den kommenden Monaten und Jahren beschließen, sich den ganzen Nachmittag über ein gemütliches Doppelprogramm zu gönnen, wird das ein ziemlich nahtloses Seherlebnis sein. Wenn Sie sich jedoch darauf freuen, den neuen Film im Kino zu sehen, und den ersten schon eine Weile nicht mehr gesehen haben, sollten Sie ihn sich vielleicht noch einmal im Voraus ansehen.

Hier ist eher eine „Zuvor am…“-Erklärung als Für immer wird Ihnen Folgendes geben: In Teil 1 (dem Film, der gerade heißt Böse), besuchen Elphaba und ihre Schwester Nessarose (Marissa Bode) die Shiz-Universität. Elphabas natürliches Talent für Magie macht sie sowohl für Professorin Madame Morrible (Michelle Yeoh) als auch für den mysteriösen Zauberer (Jeff Goldblum), der über Oz herrscht, sehr interessant.

Zu Beginn ihrer Ausbildung werden Elphaba und ihre Kommilitonin Glinda (zuerst bekannt als Galinda) ungewöhnliche Mitbewohnerinnen und schließlich enge Freundinnen, obwohl beide Frauen Gefühle für Fiyero (Jonathan Bailey) hegen, die schneidige neue Studentin, die gerade eingeschrieben ist. Noch wichtiger: Als Elphaba den Zauberer endlich kennenlernt, manipuliert er sie dazu, ihre Magie zu nutzen, um ein Rudel fliegender Affen zu erschaffen, und sie ist so entsetzt, dass sie sich dazu entschließt, seine grausame Behandlung dieser Affen und der anderen Tiere, die zum Ziel seiner Propagandamaschinerie geworden sind, zu stoppen.

Für immer So beginnt man damit, sich mit Elphabas Versuchen zu befassen, den Zauberer zu stürzen, was als einzelne Person schwierig zu bewerkstelligen ist, vor allem, wenn man es mit der oben erwähnten Propagandamaschine zu tun hat. Sie hat auch keine große Strategie, außer zu versuchen, die verbliebenen Tiere von Oz gegen den Zauberer zu vereinen und Botschaften in den Himmel zu buchstabieren, die leicht ignoriert werden. Sie hat immer noch Verbündete in Glinda und Fiyero, aber als Madame Morrible ihre Wettermagie einsetzt, um mit einer Sonderlieferung aus Kansas einen Tornado heraufzubeschwören, kommt ihr die Geschichte mehr als nur ein wenig bekannt vor.

Insgesamt hält die Handlung einer genaueren Betrachtung nicht stand. Doch von Szene zu Szene so viel Für immer ist wirklich berührend – manchmal auf eine Art und Weise, die einem zu nahe kommt. Die Produktion beider Filme (die gleichzeitig gedreht wurden) wurde im Januar 2024 abgeschlossen, es ist also nicht so, dass Chu und seine Mitarbeiter überhaupt sicher gewesen wären, wie scharf Eine Rechtswende würde Amerika in weniger als zwei Jahren vollziehen. Das zu wissen tut der rohen Kraft einer Szene jedoch keinen Abbruch, in der die verbliebenen Tiere von Oz aus der Heimat fliehen, die sie einst kannten, denn das ist entweder Gefangenschaft oder Schlimmeres. Elphaba singt ihnen von der Macht der Heimat und warum sie dafür kämpfen sollten, dass es besser wird. Aber Oz, so erzählen die Tiere Elphaba, fühlt sich für sie nicht mehr wie ein sicherer Ort an. „Es ist faul.“

Dann ist da noch die große Nummer des Zauberers, „Wonderful“ (jetzt ein Duett mit Glinda): „Ein reicher Mann ist ein Dieb oder Philanthrop/ Ist man ein Kreuzritter oder ein rücksichtsloser Eindringling?/ Es ist alles, woran sich ein Etikett halten kann.“ Das sind Texte, die in den frühen 2000er Jahren geschrieben wurden, aber das ändert nichts an der Art und Weise, wie sie im Jahr 2025 landen. Es geht einem wirklich auf die Nerven, sich vorzustellen, wie der derzeitige Präsident diesen Film sieht – und wir wissen, dass er Musicals liebt.

Die Tragödie dabei ist, dass der Film, so relevant diese frühen Szenen auch sein mögen, am Ende nicht ihre Wirkung entfaltet. Außerdem die Art und Weise, wie die Zeit vergeht Für immer macht eigentlich keinen Sinn. Seit dem letzten Film sind es „zwölf Blattwechsel“ (also ein Jahr), aber sobald die Handlung in Gang kommt, vermitteln die Ereignisse das epische Gefühl, dass sie wochenlang andauern, obwohl sie sich tatsächlich über Tage hinweg abspielen. Dies wird erst dann deutlich, wenn die Handlung mit der sorgfältigen Arbeit beginnt, die parallel zu den Ereignissen des Originals verläuft Der Zauberer von Oz.

Eine merkwürdige Anmerkung: Während Dorothys Begleiter auf der „Yellow Brick Road“ schließlich alle vorgestellt werden – keine Spoiler, wie das klappen wird, falls Sie mit dem Ausgangsmaterial nicht vertraut sind –, bleibt Dorothy selbst einfach außerhalb des Bildes, was den Glauben zulässt, dass Judy Garland irgendwie von den Toten auferstanden ist, um involviert zu sein.

Was die Besetzung angeht, möchte ich wirklich niemanden beim Namen nennen (Michelle Yeoh), aber keiner der Stars, die im ersten Teil mit ihren Gesangsrollen zu kämpfen hatten, ist im zweiten Teil besser geworden. Dies kommt dem Film in einer großen Hinsicht zugute: Es zeigt, dass keine KI oder andere digitale Tricks eingesetzt wurden, um die Stimmen von irgendjemandem zu verbessern. Das heißt, wenn Sie die Weltklasse-Gesangsdarbietungen von Erivo und Grande-Butera hören, können Sie darauf vertrauen, dass sie echt sind. Junge, sie sind spektakulär.

Die beiden neuen Songs, die für diesen Film geschrieben wurden (um sicherzustellen, dass im Gegensatz zu Teil 1, Für immer wird bei den Oscars 2026 in der Kategorie „Originalsong“ zugelassen sein) tragen nicht zum Tempo bei. Allerdings bescheren sie beiden Stars unglaubliche Auftritte: „No Place Like Home“ (das bereits erwähnte Lied, das Elphaba den flüchtenden Tieren singt) beginnt mit einer stillen Kraft, die sich in eine mitreißende Hymne verwandelt.

Und während Grande-Butera das nicht tut Wirklich Ich brauche ein weiteres trauriges Lied zum Singen. „The Girl in the Bubble“ gibt Glinda ein wenig Entscheidungsfreiheit und gibt Chu und der Kamerafrau Alice Brooks gleichzeitig die Möglichkeit, mit Spiegeln und Reflexionen zu spielen, was mit Sicherheit die visuell beeindruckendste Nummer im Film ist. Um nicht zu sagen, dass das Spektakel, in dem Erivo in den Ruinen einer CGI-Burg „No Good Deed“ schmettert, enttäuschend ist. (In Bezug auf die Produktion ist dieser Film atemberaubend – das Bühnenbild und die Kostüme sind allesamt wirklich mitreißend.)

Was die Nebendarsteller betrifft, leistet Goldblum bei seinen begrenzten Auftritten gute Arbeit, während Yeoh ihre Gesangsdarbietung mit einigen umwerfenden körperlichen Bewegungen ausgleicht (sie ist nicht umsonst einer der größten Actionstars aller Zeiten). Während Jonathan Bailey als Nebendarsteller einen soliden Job macht (einschließlich einer Szene, die vielleicht die verdammt sexyste Szene ist, die ich je in einem Film mit PG-Bewertung gesehen habe) und Ethan Slater mindestens einen großen Moment bekommt, um uns daran zu erinnern, dass er über enorme Broadway-Reputation verfügt, ist dieser Film wirklich ein Zweihandfilm. Die wahre tragische Liebesgeschichte ist die von Elphaba und Glinda, und keine der beiden Schauspielerinnen hält sich in dieser Hinsicht zurück, ihre Chemie als Schauspieler stimmt mit ihrer Harmonie überein.

Es ist wild, darüber nachzudenken, wie beliebt es ist Böse (nicht nur im Kino, sondern auch als Bühnenmusical und Buchreihe) bedeutet, dass es für diese Generation geworden ist Die Eine kanonische Interpretation der Originalbücher von L. Frank Baum, die erstmals 1900 veröffentlicht wurden. Etwas Ähnliches geschah technisch gesehen bereits 1939, als die Adaption mit Judy Garland in der Hauptrolle damals zur beliebtesten verfügbaren Version der Geschichte wurde. Noch Böse interpretiert die Geschichte so wild, dass man sich fragt, wie Kinder heute reagieren werden, wenn sie erfahren, dass die böse Hexe einst das war, was auf der Dose stand.

So viele postmoderne Erzählungen basieren auf der Idee, das Konzept von Helden und Bösewichten zu unterwandern, wie zum Beispiel die Klassiker Wächter Comics zerrissen die Ikonographie der Superhelden. Vielleicht ist das der Grund Für immer verkauft Elphabas Entscheidung „Ich werde keine gute Tat noch einmal tun“, einen der vielen verwirrenden Momente des Films, nicht erfolgreich. Es spiegelt jedoch ein Alter wider, in dem jeder Die Botschaft fühlt sich durcheinander an, keinem Helden kann man trauen. Wir wissen nur, dass hier etwas faul ist.

Böse: Für immer kommt am Freitag, den 21. November in die Kinos.