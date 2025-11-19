Welcome to Rockville hat sein komplettes Line-up für 2026 angekündigt, mit Guns N‘ Roses, Foo Fighters, My Chemical Romance und Bring Me the Horizon.

Das jährliche Treffen von Rock- und Metal-Acts findet zum 15. Mal auf dem Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida, statt. Das Festival im nächsten Jahr findet vom 7. bis 10. Mai statt und verspricht mehr als 160 Bands auf fünf Bühnen. Tickets für Welcome to Rockville 2026, einschließlich GA- und VIP-Pässen, sind jetzt im Verkauf.

Am Eröffnungsabend am Donnerstag, dem 7. Mai, werden unter anderem Guns N‘ Roses, Five Finger Death Punch, Godsmack, Staind, Alice Cooper, Amon Amarth, Behemoth, Ice Nine Kills, Atreyu, Dethklok, Cradle of Filth, Mayday Parade, Jason Bonhams Led Zeppelin Evening und Story of the Year auftreten.

Am Freitag, den 8. Mai, werden Sets von Foo Fighters, Turnstile, The Offspring, Poppy, Parkway Drive, Hollywood Undead, Tom Morello, The Warning, Lorna Shore, Paleface, Zakk Sabbath, Suicidal Tendencies, Sevendust, Static-X und mehr enthalten sein.

Am Samstag, den 9. Mai, werden zu Bring Me the Horizon unter anderem Breaking Benjamin, Motionless in White, Lamb of God, Simple Plan, Switchfoot, Avatar, Dragonforce, Flyleaf und Black Veil Brides auf dem Programm stehen.

Am Sonntag, den 10. Mai, wird das Festival schließlich mit My Chemical Romance abgeschlossen, nach Auftritten von A Day to Remember, Rise Against, Yellowcard, Slaughter to Prevail, Coheed and Cambria, Whitechapel, Architects, Sepultura, Coal Chamber und anderen.

„Nach fünfzehn Jahren hat sich Rockville zu etwas Größerem entwickelt, als ich es mir jemals vorgestellt habe“, sagte Festivalveranstalter Danny Wimmer in einer Pressemitteilung. „Das rekordverdächtige Publikum im letzten Jahr hat die Messlatte für das, was dieses Festival sein könnte, höher gelegt, und das diesjährige Line-up wird dieser Energie gerecht. Die Zusammenführung von Foo Fighters, Guns N‘ Roses, My Chemical Romance, Bring Me the Horizon und so vielen anderen auf demselben Programm ist mehr als eine Buchungsentscheidung – es ist das, was dieses Genre am Leben hält und vorantreibt.“

Er fügte hinzu: „Rock wächst nur, wenn jede Epoche und jeder Sound ihren Platz hat, und es ist mir wichtig, dass alle Ecken dieser Welt hier vertreten sind. Die Möglichkeit, in meinem Heimatstaat ein solches Line-up auf die Beine zu stellen, ist etwas, wofür ich wirklich dankbar bin.“

Schauen Sie sich unten das vollständige Line-Up-Poster an.