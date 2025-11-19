Das Hinterland Music Festival hat sein Line-up für 2026 enthüllt, mit Mumford & Sons, Lorde, KATSEYE und Kali Uchis an der Spitze.

Das Festival in St. Charles, Iowa, dauert vier Tage von Donnerstag, 30. Juli, bis Sonntag, 2. August 2026. Bei der diesjährigen Veranstaltung werden auch Geese, Wet Leg, MUNA, The Format, beabadoobee, Audrey Nuna, Jessie Murph, Santigold, Ashnikko, CMAT, Young Miko, Suki Waterhouse, Jane Remover, Paris Paloma, Audrey Hobert, Snow Strippers, Frost Children, Samia, Julia Wolf und mehr.

Der Ticketverkauf beginnt zunächst über einen Vorverkauf am Donnerstag, den 20. November, um 11:00 Uhr CST; Fans können sich auf der offiziellen Website von Hinterland für den Vorverkaufszugang anmelden. Der Ticketverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt am Freitag, 21. November, um 11:00 Uhr CST über die Website von Hinterland.

Für 2026 gilt die „90-Grad-Garantie“ von Hinterland: Wenn die Weather.gov-Prognose für den 30. Juli bis 2. August am Montag, dem 27. Juli, um 10:00 Uhr CST eine tatsächliche Temperatur von 90 °C oder mehr für die Postleitzahl 50240 anzeigt, haben Ticketkäufer die Möglichkeit, eine Rückgabe ihrer Festival-Eintrittskarte für diesen Tag zu beantragen. Erfahren Sie hier mehr.

Verwandtes Video