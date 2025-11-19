Ein neues Abenteuer erwartet Sie auf anderen Planeten – direkt auf der anderen Seite des Sternentors. Prime Video belebt das wieder Sternentor Universum mit einer neuen fortlaufenden Serie des Autors Martin Gero, die das Franchise fortsetzt, das mit dem 1994 von MGM veröffentlichten Film mit Kurt Russell und James Spader in den Hauptrollen begann.

Details zur Handlung der neuen Show sind laut Angaben unter Verschluss Der Hollywood-Reporteraber es wird sich wahrscheinlich um die titelgebenden Geräte handeln, die von einer alten außerirdischen Rasse über das Universum verstreut wurden und Planeten über Wurmlöcher verbinden. Im Anschluss an den von Roland Emmerich inszenierten Film Sternentor wurde mit dem Dauerbrenner zu einem Science-Fiction-TV-Imperium Stargate SG-1die etwas weniger lange Laufzeit Sternentor Atlantisund das Kurzlebige Stargate-Universumdas 2011 abgeschlossen wurde. (Sternentor Atlantis erhält die Anerkennung dafür, dass er Jason Momoa einem Publikum vorgestellt hat, das nicht zugesehen hat Baywatch: Hawaii.)

Das Franchise ruht seit 2011, aber was Wiederbelebungen angeht, Sternentor ist tatsächlich eine starke Option, da die Natur der zugrunde liegenden Prämisse viele Möglichkeiten für die Geschichte offen lässt. Gero, der sowohl als Showrunner als auch als Schöpfer fungieren wird, ist ebenfalls bestens für die Herausforderung geeignet: Nicht nur, dass er kürzlich die NBC-Wiederaufnahme von betreute Quantensprungaber er arbeitete an allen drei der Originalserie mit Stargate: Atlantis Es war sein erster „richtiger Job beim Fernsehen“.

„Sternentor „Es hat mir alles über das Fernsehen beigebracht – es ist in meiner DNA verankert“, sagte Gero in einer Erklärung. „Ich bin mehr als begeistert, dass Amazon MGM Studios mir die Aufgabe anvertraut hat, dieses unglaubliche Franchise in die nächste Phase zu führen.“ Für diejenigen, die das Tor durch Kongresse, Neuuhren und unerschütterlichen Glauben aktiv gehalten haben – das hier ist für Sie. Und denen, die neu in unserer Welt sind, verspreche ich, dass ihnen etwas Außergewöhnliches bevorsteht.“

Was das bedeutet, wird sich erst in einiger Zeit zeigen. Mittlerweile alle drei Sternentor Serien werden derzeit auf Prime Video gestreamt.