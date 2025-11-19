Paul Thomas Andersons Klassiker von 1997, Boogie-Nächtekommt am 16. Dezember erstmals in 4K Ultra HD. Vorbestellungen laufen.

Zu den neuen Extras der 4K-UHD-Veröffentlichung gehören zwei Diskussionsrunden der American Cinematheque: eine mit Anderson und dem Schauspieler John C. Reilly und die andere mit Anderson allein. Zu den zuvor veröffentlichten Boni gehören Kommentare von Regisseur und Schauspieler, 30 Minuten gelöschter Szenen, Michael Penns Musikvideo „Try“ und Die John C. Reilly-Aktenmit einem zusätzlichen 35 Minuten Outtakes und längere Sequenzen.

Boogie-Nächte Mark Wahlberg spielt Dirk Diggler, einen jungen Pornostar, dessen Aufstieg in der Erotikfilmindustrie des San Fernando Valley in den 1970er-Jahren in den 1980er-Jahren durch kokainbedingte Gewalt abweicht, als sich das Geschäft auf Heimvideos verlagert. Abgerundet wird die Besetzung durch Julianne Moore, Burt Reynolds, Don Cheadle, John C. Reilly, William H. Macy, Philip Seymour Hoffman, Nicole Ari Parker und Heather Graham.

Weitere Informationen dazu Boogie-Nächte