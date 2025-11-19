Das australische Elektronikduo Empire of the Sun hat die allererste Ausgabe von Chrysalis angekündigt, einem dreitägigen Musikfestival, das vom 14. bis 16. Mai 2026 in Iskali Gardens stattfindet – dem üppigen Zufluchtsort im Hotel El Ganzo in San José del Cabo, Baja California (das ist in Mexiko). Das völlig immersive Erlebnis bietet das ganze Wochenende über mehrere Auftritte von Empire of the Sun sowie ein handverlesenes internationales Line-Up, das zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.

Holen Sie sich hier Tickets und Pakete und lesen Sie weiter, um weitere Informationen zu erhalten, einschließlich Informationen zum Vorverkauf, VIP-Upgrades und mehr.

Wie erhalte ich Tickets für das Empire of the Sun’s Chrysalis Festival 2026?

Tickets für das Chrysalis-Festival von Empire of the Sun werden zunächst über einen Künstlervorverkauf (Start am Donnerstag, 20. November um 12:00 Uhr PST) auf der offiziellen Website der Veranstaltung verkauft. Für Citi-Karteninhaber steht ein zusätzlicher Vorverkauf zur Verfügung, der am Donnerstag, den 20. November um 12:00 Uhr PST online geht.

Der öffentliche Vorverkauf folgt dann am Freitag, den 21. November, ebenfalls um 12:00 Uhr PST.

Chrysalis bietet Flexibilität bei der Art und Weise, wie die Teilnehmer die Veranstaltung erleben. Fans können eigenständige Festivaltickets erwerben und ihre Unterkunft selbst organisieren oder sich für kuratierte Reisepakete entscheiden, die den Zugang zum Festival mit der Unterbringung in ausgewählten Hotels bündeln.

Was ist das Chrysalis-Festival von Empire of the Sun?

Chrysalis markiert das Debüt von Empire of the Sun als Festivalkuratoren, das von der Band in Zusammenarbeit mit 100x Hospitality ins Leben gerufen wurde. Das Festival lädt Fans ein, durch die Tür in ein neues Reich des Klangs und der Fantasie einzutreten, einen Ort, an dem Musik, Kunst und Licht zusammenkommen, um eine lebendige, sich ständig weiterentwickelnde Welt zu schaffen.

„Bei Chrysalis geht es um Fantasie und Wiedergeburt“, erklärte Frontmann Luke Steele. „Dieses Festival soll den Geist eintauchen lassen – Menschen gehen verwandelt davon. Die Geschichte des Festivals konzentriert sich auf den Kreis der Symbole – die Tür, das Ei, den Schlüssel, die Flügel und die Glocke.“

Nach dem Erfolg ihrer auffälligen „Ask That God World Tour“ haben Empire of the Sun kryptische Teaser mit gekleideten Gestalten auf Pferden, einem roten Teppich, der zu einer Tür am Strand führt, und Kaiser Steele in seiner futuristischsten Kleidung geteilt. Was könnten all diese Symbole bedeuten? Chrysalis-Besucher werden es als Erste erfahren.

Das Erlebnis entfaltet sich als eine Reise durch Portale – von Open-Air-Bühnen über kuratierte Kunstinstallationen bis hin zu versteckten Aktivierungen durch Iskalis Gärten, Skulpturen und Mangowälder. Jedes Element soll die Themen Wiedergeburt, Liebe und Aufstieg widerspiegeln, die das Empire of the Sun-Universum definieren.