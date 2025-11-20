Dem Mann wird Schießerei und Tötung vorgeworfen König des Hügels Synchronsprecher Jonathan Joss wurde wegen Mordes angeklagt.

Sigfredo Ceja Alvarez, 57, wurde am Montag, dem 17. November, von einer Grand Jury wegen eines Mordes angeklagt, wie aus Gerichtsakten des Bexar County hervorgeht (via MENSCHEN). Der Verdächtige wurde nach Joss‘ Tod im Juni festgenommen und wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Er wurde später freigelassen, nachdem er eine Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar hinterlegt hatte.

Joss, geboren als Jonathan Joss Gonzales, wurde am 1. Juni nach einem hitzigen Streit mit Ceja Alvarez auf dem Gelände seines niedergebrannten Hauses in San Antonio, Texas, tödlich erschossen. Der Ehemann des Schauspielers, Tristan Kern de Gonzales, der Zeuge der Schießerei war, gab später eine Erklärung ab, in der er enthüllte, dass Ceja Alvarez sich ihnen näherte, „gewalttätige homophobe Beleidigungen schrie“ ​​und seine Waffe abfeuerte.

„Jonathan und ich hatten keine Waffen. Wir haben niemanden bedroht“, schrieb Kern de Gonzales und fügte hinzu, dass sich der Vorfall nach „zwei Jahren voller Drohungen“ wegen ihrer Sexualität ereignete. „Wir standen Seite an Seite. Als der Mann schoss, stieß Jonathan mich aus dem Weg. Er rettete mir das Leben.“

Ceja Alvarez flüchtete in einem Fahrzeug vom Tatort, sagte den Polizeibeamten jedoch: „Ich habe auf ihn geschossen“, als er von den Behörden festgenommen wurde. Er gab auch zu, dass er „absichtlich und wissentlich eine Waffe abgefeuert“ habe, heißt es in einem Polizeibericht, der von eingeholt wurde MENSCHEN.

Der Anwalt von Ceja Alvarez teilte KSAT jedoch Ende Juni mit, dass die Schießerei zur Selbstverteidigung erfolgt sei, und erklärte, dass sie „nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun“ habe, sondern vielmehr auf eine „sehr lange Zeit der Folter in dieser Nachbarschaft“ durch Joss zurückzuführen sei.

Joss sprach John Redcorn weiter König des Hügels von Staffel 2 bis 13 und konnte vor seinem Tod Zeilen für seinen Auftritt in der jüngsten Hulu-Wiederaufnahme aufzeichnen. Eine weitere bemerkenswerte Rolle war Chief Ken Hotate in der NBC-Sitcom Parks und Erholung.