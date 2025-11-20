Für Filmnutzer, die immer auf der Suche nach verborgenen Schätzen sind, stellt die filmorientierte Social-Media-Plattform Letterboxd einen neuen Dienst vor: den Letterboxd Video Store, der es Nutzern ermöglicht, nicht nur ihr Interesse an Filmen zu protokollieren, sondern diese über die App auch als VOD auszuleihen.

„Dies ist kein Abonnementdienst! Keine Bindung, keine Paywall. Mieten Sie einfach die gewünschten Filme, wann immer Sie möchten, und beteiligen Sie sich an der Unterhaltung mit unserer Community, indem Sie sie protokollieren, überprüfen und zu Listen hinzufügen“, heißt es im Ankündigungsbeitrag.

Letterboxd verspricht ein kuratiertes Erlebnis, ähnlich dem Bereich „Employee Picks“ in einer altmodischen Videothek, das jedoch von Letterboxd-Benutzern betrieben wird. Zu den Arten von Filmen, die der Dienst anbieten wird, gehören Filmfestivalauswahlen, die nicht vertrieben werden, neue Restaurierungen und „zeitlich begrenzte Veröffentlichungen von Sneak Peeks und unveröffentlichten Juwelen (nur für kurze Zeit hier)“.

Ausleihen werden im Internet, auf iOS, Android, Apple TV, Android TV, Chromecast und Airplay sichtbar sein, weitere Smart-TV-Apps sind in Arbeit. Letterboxd verspricht außerdem frech, dass es für seine Anmietungen „keine Verzugszinsen“ gibt. Der Dienst soll Anfang Dezember starten. Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Ankündigung auf Letterboxd. Ich frage mich, ob sich der bekannte Letterboxd-Benutzer Charli XCX darauf freut?