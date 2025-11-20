Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Es gibt eine bestimmte Art von Film, der sich an einen anschleicht, in die Rippen kriecht und einfach dort bleibt. Zugträume ist einer dieser Filme – ein langsam brennender Stunner von Regisseur Clint Bentley, adaptiert von Denis Johnsons geliebter Novelle und angeführt von kraftvollen Darbietungen von Joel Edgerton, Felicity Jones und Kerry Condon. Jones und Condon sprechen mit Kyle Meredith über die traumhaften Texturen des Netflix-Films, seine Off-the-Grid-Produktion im pazifischen Nordwesten und die überraschenden Fähigkeiten, die sie sich dabei angeeignet haben. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Jones beschreibt den Dreh als instinktiv und auf das Wesentliche reduziert, weit entfernt von der üblichen Strenge der Studiofilme. „Sie wollten Spontaneität“, erklärt sie die lockeren, eingelebten häuslichen Rhythmen – Hühner füttern, im Garten arbeiten, umherstreifen, wo auch immer das Licht richtig einfällt –, die dem Film seinen hypnotischen Puls verliehen. Condon war unterdessen von der Präzision des Drehbuchs beeindruckt. „Es war nahezu perfekt. Es gab keine Lücken zu füllen“, bemerkt sie, obwohl es ihr gefiel, wie die Erinnerungs- und Bewegungsbearbeitung Ebenen hinzufügte, die das Buch nicht schaffen konnte.

Beide Schauspielerinnen sprechen über die emotionale Belastung, die es mit sich bringt, eine Geschichte zu würdigen, die so vielen Lesern am Herzen liegt, und über die Art und Weise, wie Bryce Dessners allgegenwärtige Filmmusik die Atmosphäre des Films prägte. „Die Musik fügt eine weitere Ebene hinzu – sie wird Teil des Atems des Films“, sagt Condon.

Natürlich bringt ein Film, der im frühen 20. Jahrhundert spielt, seine eigenen ungewöhnlichen „Berufsanforderungen“ mit sich. Jones lacht darüber, wie er mithilfe eines ehemaligen Requisitenmeisters des Militärs wieder das Schießen eines Gewehrs erlernt hat: „Ich musste ununterbrochen üben, also fühlte es sich wie eine Selbstverständlichkeit an.“ Dann kam das große Problem: Sie lernte wirklich, wie man eine Ziege häutet. „Ich mag Herausforderungen sehr“, sagt sie, „und wenn die Figur sie bewältigt, möchte ich wissen, wie man sie bewältigt.“ Condon spricht unterdessen über ihre lebenslange Beziehung zu Pferden, ihre Farm unweit des Drehorts und die lustige Symmetrie, zwei verschiedene Filme – beide mit Joel Edgerton – auf dem Pferd zu starten. Das Paar streitet sogar über ihre gemeinsame Sache Star Wars Stammbaum und das nahezu übernatürliche Ende des Films.

Hören Sie, wie Felicity Jones und Kerry Condon in der neuen Folge oben über Train Dreams und mehr sprechen oder indem Sie sich das Video unten ansehen.

