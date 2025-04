Alle Dinge Go Music Festival haben das Aufbau für das von New York City located Fête angekündigt. Lucy Dacus, Doechii und Clairo werden das Festival, das nun auf drei Tage (26. September bis 28. September) im Queens Venue Forest Hills Stadium erweitert wurde.

Die Aufstellung für alles, was in NYC geht, wiederholt einen angemessenen Anteil des Kaders aus der DC -Area -Version. Weitere bestätigte Acts sind DJO, die Marías, die letzte Dinnerparty, Lola Young und Rachel Chinouriri. Remi Wolf und Blondshell spielen dieses Jahr Slots exklusiv für NYC. Beide Festivals finden vom 26. bis 28. September am selben Wochenende statt.

Tickets für alle Dinge gehen NYC diesen Freitag, den 25. April, um 10:00 Uhr ET auf der Website des Festivals. Ein Fan-Vorverkauf findet am Donnerstag, den 24. April, ebenfalls um 10:00 Uhr statt, um sich für den Vorverkauf zu registrieren und Tickets zu kaufen. Weitere Informationen finden Sie auf der ATG-Website.

Eine begrenzte Anzahl von Tickets für alle Dinge, die DC DC noch erhältlich sind.