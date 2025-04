Folge Könnte vorbei sein, aber der Schöpfer der Show ist nicht fertig mit dem Ziel auf die Reichen. Der Schriftsteller/Regisseur Jesse Armstrong hat ein beeindruckendes Quartett von Schauspielern zusammengebracht – Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef und Corey Michael Smith – für Mountainheadein HBO -Originalfilm, der gerade rechtzeitig herauskommt, um sich für das diesjährige Emmys -Rennen zu qualifizieren.

Im Film spielen die vier oben genannten Männer Tech-Moguls, deren Unternehmen sicherlich zumindest eine leichte Ähnlichkeit mit einigen der realen Unternehmen haben, die das Silicon Valley und darüber hinaus dominieren. Treffen Sie sich zu einem schneebedeckten Bergausflug und sagte, der Getaway werde in den Nachrichten von zivilen Pause unterbrochen – zivile Ruhe, für die mindestens eines ihrer Unternehmen direkt verantwortlich sein könnte. Laut dem Slogan: „Vier Freunde.

Mountainhead was announced less than two months ago (the beginning of March) and filmed quickly thanks to its small scope and cast — notably, none of the actors have previously appeared in a Jesse Armstrong project, but all of them are either well-established stars or on the rise: Cory Michael Smith might be the least-known of the ensemble, but he’s got a solid resume including a series regular role on the Fox series Gotham (spielt den Riddler) und verkörpert erst kürzlich das Gesicht und das Ego von Chevy Chase in Jason Reitman’s Samstagabend.

Mountainhead wird am 31. Mai auf HBO und Max debütieren. Schauen Sie sich den Trailer unten an und denken Sie daran, wenn Sie nicht verstanden haben, was los war FolgeDas ist okay – auch Hannah Gadsby.

