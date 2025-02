SNL50 Ich habe früh in der Nacht ein paar alte Favoriten herausgezogen, aber kurz vor der ersten Stunde kürzlich eine kürzlich abgeschlossen Samstagabend live Phänomen schloss sich der Partei an – Domingo.

Für die dritte Ausgabe im laufenden Domingo -Fernsehuniversum (oder in der DTU) werden das glückliche (?) Paar Chloe Fineman und Andrew Dismukes ihre Gelübde erneuern. Martin Short und Molly Shannon, die Fineman -Eltern spielen, beginnt mit einem boozigen Toast die Feierlichkeiten, bevor die Band der Brautjungfern zu einem weiteren Song zurückkehrt – diesmal einschließlich Sabrina Carpenter. Sie reißen durch a Parodie der „trotzenden Schwerkraft“ von Böse (Was als großartiger Meta -Witz wirkt, als Tischler das Drehbuch über den originalen Domingo -Gaststar Ariana Grande umdreht) und Taylor Swifts „You gehöre mit mir“. Natürlich tritt Marcello Hernández ‚Domingo ein.

Der Spaß endet dort jedoch nicht, da eine Gruppe von Bowen Yang, Andy Samberg, Kyle Mooney und Jason Sudeikis ihre eigene Wiedergabe von „Espresso“ mit ein wenig Hilfe von Carpenter selbst machen. Während des Songs zeigt sich, dass der Bräutigam einen eigenen lateinischen Liebhaber hat, Pedro Pascal. Und dann taucht schlechter Bunny für einen Cameo auf.

Insgesamt war es ziemlich in Ordnung. Wie bei den meisten Trilogien wird es jedoch wahrscheinlich nicht der Favorit in der Serie sein. Probieren Sie es unten an.

