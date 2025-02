Sharon Osbourne hat gezeigt, dass einer ihrer größten Fehler bei der Verwaltung ihres Mannes Ozzy Osbourne das Metall -Ikone nicht erlaubte, für eine Rolle in der Rolle zu versprechen Piraten der Karibik Kino -Franchise.

Die Offenbarung kam während Sharons Auftritt in Billy Corgans neuem Podcast Die prächtigen anderen. „Willst du den größten Fehler kennen, den ich jemals mit Ozzy gemacht habe?

Sharon fuhr fort: „Er wurde angeboten, für zu lesen Piraten der KaribikUnd ich habe das noch nie jemandem gesagt. “ Corgan antwortete: „Und du hast nein gesagt?“, Zu wem Sharon antwortete: „Ich sagte nein.“

„Wäre er nicht perfekt gewesen?“, Überlegte Sharon. „Johnny (Depp) wollte, dass Keith (Richards) ein Pirat ist, erinnerst du dich?“

Natürlich bekam Rolling Stones -Gitarrist Keith Richards die Rolle von Captain Edward Teague, dem Vater von Depps Kapitän Jack Sparrow, in beiden Piraten der Karibik: am Ende der Welt Und Piraten der Karibik: an Fremden Gezeiten. Aus Sharons Gespräch mit Corgan geht es unklar, wenn Ozzy für die gleiche Rolle oder einen anderen Charakter gewesen wäre.

Eine weitere Rocklegende, Paul McCartney, porträtierte Sparrows Onkel Jack in Piraten der Karibik: Tote Männer erzählen keine GeschichtenAuch eine mögliche Rolle, die Ozzy hätte spielen können.

Vor einigen Jahren bemerkte Ozzy, dass er möchte, dass Johnny Depp ihn in einem Film spielt, aber in jüngerer Zeit sagte er, er würde einen „relativ unbekannten“ Schauspieler gegenüber dem vorziehen Piraten der Karibik Stern.

Fans können Ozzy und seine Band Black Sabbath am 5. Juli in Birmingham, England, ihr letztes Konzert aufführen. Die ganztägige Veranstaltung wird auch Auftritte von Guns N ‚Roses, Metallica, Tool, Pantera, Slayer, Alice in Ketten und vielem mehr enthalten.

Sehen Sie Sharons vollen Auftritt bei Billy Corgan’s an Die prächtigen anderen Podcast unten. Das Gespräch über Piraten der Karibik beginnt bei der 54:05 Marke.

https://www.youtube.com/watch?v=kq8nouyy1u4