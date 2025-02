Weißt du was Spaß macht? Anwälte sehen Anwälte im Fernsehen. Es macht sicherlich viel mehr Spaß, als mit Anwälten im wirklichen Leben umzugehen, weshalb die Anwaltshow seit den Tagen von Tagen ein fester Bestandteil des Fernsehens ist Perry Mason Und Die Verteidiger. Es ist eine stolze und edle Tradition des Geschichtenerzählens, die bis zum neuesten Eintrag im Genre fortgesetzt wird. Anzüge la – Ein Spinoff der USA Network Series Anzügemit Stephen Amell und so vielen verblüffenden Entscheidungen.

Die erste Folge von Anzüge la ist leicht der schlimmste der drei mit Kritikern geteilten Kritiker, vor allem, weil es versucht, zu viel auf einmal zu tun. Aber die Show verbessert sich von dort nicht viel. Amell spielt die Hauptrolle als The Busuited Ted, der eine hochrangige Anwaltskanzlei leitet, die sich auf das Unterhaltungsrecht spezialisiert hat. Das Unterhaltungsrecht ist ein frischer TV -Rechtsanwalt für eine Show wie Anzüge la Um zu erkunden, gibt es den Produzenten der Show eine lustige Gelegenheit, Leute wie John Amos, Brian Baumgartner und Patton Oswalt als sie selbst zu besetzen. Wenn das nur alles wäre Anzüge la War!

Für diejenigen, die mit der Originalserie nicht vertraut sind (oder die sie nur während ihrer jetzt legendären Boom-Zeit auf Netflix entdeckt haben), lassen Sie uns eine kurze Geschichtsstunde durchführen: Anzüge Premiere im Jahr 2011 auf dem Höhepunkt der „Blue Sky“ -Ara des USA Network, als das Kabelnetz auf stundenlange Verfahren mit skurrilen Personen mit einzigartigen Berufen spezialisiert war und zu dem unverwechselbaren Schlagwort „Charaktere Willkommen“ führte.

Die unvergesslichere Serie aus dieser Zeit enthielt Verbrennungsbescheid (mit einem Spion in Miami auf der schwarzen Liste),), Weißer Kragen (mit einem Betrüger in New York City), Psycho (mit einem gefälschten psychischen Detektiv in Santa Barbara) und Königliche Schmerzen (mit einem schicken privaten Arzt in den Hamptons). Der Schwerpunkt lag auf Beziehungen über intensives Verschwörung, der Art von gemütlichem Fernsehen, mit dem es Spaß macht, sich zu entspannen.

Anzüge war richtig im Einklang mit dieser Philosophie mit einem leistungsstarken Anwalt (Gabriel Macht), der einen Mitarbeiter (Patrick J. Adams) übernimmt, der brillant, aber technisch gesehen kein Anwalt ist. Das Mangel an Rechtsabschluss des Nicht-Lawyer-Abschlusses in einem Geheimnis war ein großer Teil der Erzählung der Show, aber der Fokus lag ansonsten auf einer faszinierenden Reihe von Fällen, die von einem charismatischen Ensemble gelegt wurden-eine angenehme Erfahrung im Betrachten, ob Sie Woche zu sehen waren. Woche, wie es ursprünglich ausgestrahlt oder als Binge.

Nach Anzüge wurde in Netflix im Jahr 2023 massiv beliebt, fragte NBCUniversal der USA Network Network NBCUniversal Anzüge Und Anzüge la Schöpfer Aaron Korsh zur Neukonfiguration (oder En-Anzüge-Ige) eine frühere Idee über Hollywood -Agenten, die in die passen, in die Anzüge-VERSEINE, das letztendlich bei NBC landete. (Dieser Absatz gibt es, um die Frage zu beantworten: „Ich dachte Anzüge War eine Netflix -Show! Warum streamen sie nicht den Spinoff? „)

Nehmen Sie also diese grundlegende Formel – attraktive Männer und Frauen in Anzügen, die in Konferenzräumen und vielleicht das gelegentliche Gerichtsgebäude angeklagt werden, nach Los Angeles und fügen Sie so viele Kameen hinzu, wie ein NBC -Budget sich leisten kann. Eine einfache Erfolgsformel!

Leider gingen Korsh und das Kreativteam einen anderen Weg. Alle Probleme mit Anzüge la sind in der Art und Weise verwurzelt, wie die Show vom Original abweicht. Nicht, weil sich die neuen Elemente, die hinzugefügt wurden, anders sind als das, was zuvor gekommen ist, sondern weil diese neuen Elemente auf eigene Faust von unnötig bis unsinnigen bis verderben reichen.

Das wirklich verstörte Zeug kann aufgrund von Spoilern nicht besprochen werden, aber eines der größten Themen der Show ist die Wahl, sich tief in die Herkunftsgeschichte von Amells Ted zu befassen, insbesondere wie ein ehemaliger Staatsanwalt aus New York Verträge für Starlets in Hollywood ausgehandelten . Dies wird über eine unendliche Reihe von Rückblenden abgewickelt, um Ted vor über 10 Jahren an einem großen Mob -Fall zu arbeiten – ein Fall, der letztendlich für mehr als eine Person tödliche Auswirkungen hatte. Während sich die Rückblenden eindeutig auf einige große Enthüllungen aufbauen, fühlen sie sich wie ein erwärmtes Gangster -Filmreste, während sie gleichzeitig von allen Potenzial Anzüge-ing das könnte stattdessen passieren.

Zusätzlich während Anzüge hatte ein scharfes Auge für Charakterbeziehungen, Anzüge la Aufbläst fast alle persönlichsten Verbindungen von Ted im Piloten und lassen ihn zurück. Und während Amell eine charismatische Präsenz auf dem Bildschirm sein kann, fühlt sich Ted ansonsten wie ein witzelerzeugender Cypher an, dessen einzige interessante Bindungen zu anderen ausschließlich in den Rückblenden existieren. Und wieder die Rückblenden sind nicht großartig.

Das Ensemble hat ein gewisses Potenzial, auch wenn eine Figur wie Erica (Lex Scott Davis), die darum kämpft, die Unterhaltungsabteilung von Teds Anwaltskanzlei zu leiten, durch zwei Merkmale definiert ist: Ambitionen und mangelnder Wissen über tatsächliche Filme und Fernsehen. (Die Show bringt die letztere Qualität auf, als wäre es eine charmante Eigenart, im Gegensatz zu einem guten Grund für sie zu nicht Leiter der Unterhaltungsabteilung.) Maggie Grace erhält eine begrenzte Bildschirmzeit als Amanda, eine pro-Bono-Verteidigerin, die technisch nicht für TED arbeitet und somit nicht problematische flirtende Spannungen mit ihm haben kann. Noch wichtiger ist, dass sie zumindest eine Persönlichkeit hat, obwohl sie nicht genug ist, um die Defizite anderswo auszugleichen.

Alles, was gesagt wurde, obwohl der Pilot die schlechteste Folge der ersten drei ist, schien der zweite und dritte den ersten zu verbessern-während die heutigen Sequenzen immer noch von diesen Rückblenden belastet wurden, hatten sie einen Funken. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Show sich ein wenig Zeit in Anspruch nimmt, um sich selbst herauszufinden, und es wurde eine kluge Wahl getroffen, um sowohl Einzel-Episoden Fall mit Alias‚S Kevin Weisman war überzeugend genug, dass dieser bescheidene Kritiker zumindest neugierig war, wie es sich lösen könnte.

Wenn diese Show sowohl ihre lästigen Rückblenden als auch ihre lächerlicheren Wendungen abwerfen kann (Zuschauer, die das Ende des Piloten erreichen, haben keine Frage, was mindestens einer von ihnen sein könnte), könnte hier etwas beobachtet werden. Aber Anzüge Fans, die auf eine Ausgabe mit Westküstengeschmack hoffen, können Schwierigkeiten haben, hier zu finden, was sie zuvor genossen haben. Anzüge la Ich musste nicht genau die gleiche sein wie in der Originalserie – aber idealerweise hätte es nicht aus den Augen verloren, warum die Leute überhaupt zugesehen haben.

Anzüge la Premiere am Sonntag, den 23. Februar um 21:00 Uhr ET/PT auf NBC und wird am nächsten Tag auf Peacock mit dem Streamen beginnen. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=cfwdq5ykvwg