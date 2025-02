Debatten können darüber geführt werden, ob bestimmte Schauspieler als Mitglieder des Brat Packs „zählen“, ein Etikett, das auf eine bestimmte Untergruppe junger Schauspieler angewendet wurde, die alle in den 1980er Jahren altert wurden. Molly Ringwald ist ohne Frage einer von ihnen, aber sie ist kein Fan des Begriffs. „Ich denke, es minimierte die Arbeit, die wir geleistet haben, sozusagen. Ich meine, so fühlte ich mich so “, sagte sie kürzlich in einem Reunion -Panel für Der Frühstücksclub im Megacon Orlando.

Nme Berichtet New York Magazine Der Schriftsteller David Blum hat es für ein Feature von 1985 geprägt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass jemand ein Mitglied des Brat-Packs bezeichnet hat In der Hulu -Dokumentation 2024 Gören. Unter der Regie von Brat Pack Alum Andrew McCarthy zeigte der Doc erweiterte Interviews mit Emilio Estevez, Ally Sheedy, Demi Moore, Rob Lowe, Lea Thompson und Jon Cryer. Ringwald lehnte es zu dieser Zeit, befragt zu werden.

Als Mitglied des Brat -Packs bezeichnete die Karriere von Peoples nicht unbedingt zu beenden: Lowe ist in den letzten Jahrzehnten zu einem Fernsehstift geworden, sowohl als Serienstar als auch als Game Show -Moderatorin. Cryer sitzt jetzt auf einem riesigen Stapel von Zweieinhalb Männer Bargeld und muss Lex Luthor in mehreren CW -Serien spielen. Und Moore befindet Die Substanz.

Ringwald selbst wurde kürzlich in der mit Stars besetzten FX Limited Series vorgestellt Fehde: Capote gegen die Schwäneund erschien auch in mehreren Jahreszeiten der CWs Riverdale. Sie hat das auch kürzlich anerkannt Der Frühstücksclubeiner ihrer frühen Hits, hat nicht so gut gealtert.