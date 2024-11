Drug Church haben kürzlich ihr fünftes Studioalbum veröffentlicht. Prüdeund beenden derzeit eine Nordamerika-Tournee im Herbst, die am Samstag (16. November) mit einer Show im Echoplex in Los Angeles endet.

Die Post-Hardcore-Band aus Albany, New York, spielte im September beim Louder Than Life Festival in Louisville, wo Schwere Konsequenz traf sich mit vier seiner fünf Mitglieder, um über die neue LP, ihre Gedanken zu Musikvideos, ihren anspruchsvollen Tourplan und mehr zu sprechen.

Was den vollen Tourplan und die Arbeitsmoral der Band angeht, sagte uns Frontmann Patrick Kindlon: „Ob es ein Teil Ihrer Karriere ist, in einer Band zu sein und Musiker zu sein … oder Ihre gesamte Karriere während Ihres gesamten Erwachsenenlebens, weiß ich auch nicht.“ viele Berufe, in denen man nicht arbeiten muss.“

Er fügte hinzu: „Sie tun die Sache, weil Sie sich dazu verpflichtet haben. … Du schreibst die Lieder, du nimmst die Lieder auf, du spielst die Lieder.“

Sehen Sie sich oben unser vollständiges Interview mit Drug Church an und holen Sie sich ein Exemplar des neuen Albums der Band. Prüdeüber Amazon.

