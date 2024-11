Der Pitch: Seit dem Tod von Marcus Aurelius sind 16 Jahre vergangen (ganz zu schweigen vom edlen Ende eines Generals, der zum Gladiator namens Maximus wurde), und die Stadt Rom ist dank ihrer verwöhnten und rücksichtslosen Zwillingskaiser Geta und Caracalla ins Chaos geraten ( Joseph Quinn, Fred Hechinger). Ihr Anführer, Acacius (Pedro Pascal), ist es verdammt leid, weitere Gebiete für Rom zu erobern, doch bevor er möglicherweise etwas unternehmen kann, um das Machtgleichgewicht zu verschieben, erscheint ein neuer Gladiator in der Arena (Paul Mescal). ) löst eine Kette von Ereignissen aus, die das Imperium für immer verändern wird …

Brot und Zirkusse: Gladiator II (oder Gladiator 2falls Sie Roman nicht lesen) ist wohl der größte Film des Herbstes, was Umfang, Ausmaß und Preisambitionen betrifft. (Immerhin erhielt der Originalfilm 12 Oscar-Nominierungen und gewann 2001 fünf.) Und wenn es darum geht, das gleiche Maß an epischen Schlachten und mitreißender Filmkunst zu bieten, liefert er auf jeden Fall: Die Eröffnungskampfsequenz, die uns Paul Mescals Charakter vorstellt Genauso wie Acacius ist er fesselnd und gut geschossen, und sobald wir in der Arena sind, steigert Regisseur Ridley Scott sein Spiel dramatisch für das Spektakel des Kampfes.

Nicht alle CGIs sind makellos, insbesondere wenn es um die Tiere geht, die in die Arena gebracht werden (in einem Kampf sind einige „Affen“ zu sehen, die zu Recht wie Mutanten aussehen). Die Tribute von Panem), aber die Fälschung ist ehrlich gesagt ein Balsam für jeden, der sich nicht gerne Tiergewalt ansieht. Und auch das Erste Gladiator hatte Tiger – Gladiator II hat Haie. Ganz zu schweigen von dem Kerl, der auf einem Nashorn reinreitet! Wie ein Chef.

Schatten und Staub: Bedauerlicherweise wird all dieser prachtvolle Prunk durch ein Drehbuch untergraben, das auf tragische Weise mit Klischees und Charakteren belastet ist, die dumme Entscheidungen treffen. Zum einen, würdest du glauben dass die liebevolle Frau von Mescals Charakter in der oben erwähnten Eröffnungsschlacht beißt? Zumindest hat man ihr die Gelegenheit dazu gegeben teilnehmen im Kampf – gegen Maximus‘ Frau im ersten Film, die gerade auf ihrer Farm herumhängt, als sie ermordet wird –, aber es bleibt ein Paradebeispiel für Fridging.

Was dumme Entscheidungen angeht, gibt es nicht wenige Fälle, in denen Charaktere existieren sehr schlecht darin, Intrigen zu schmieden, selbst nachdem er ein gewisses Bewusstsein dafür gezeigt hat Vielleicht Es ist eine schlechte Idee, vor nicht vertrauenswürdigen Dienern offen über Putschpläne zu sprechen. Darüber hinaus ist es auch frustrierend, einen Film anzusehen, der eine ziemlich wichtige Enthüllung in Zeitlupe abspielt – obwohl in einem Juli erwähnt wurde, dass diese Enthüllung Teil der Werbematerialien des Films ist Vanity Fair Feature, und wird auch auf Wikipedia offen diskutiert…

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende beinhaltet Leichte Spoiler für Gladiator II – vorausgesetzt, Sie haben bisher keine Trailer gesehen oder etwas darüber gelesen.)

Die Figur, die Paul Mescal spielt, ist also die Erwachsenenversion von Lucilla (Connie Nielsen)s Sohn Lucius, der die letzten 16 Jahre im Exil verbrachte, nachdem seine Mutter entschieden hatte, dass er dort sicherer wäre. Wenn Sie diese Informationen nicht kennen, werden sie etwa in der Mitte des Films bestätigt (zusammen mit einigen anderen Details aus dem ersten). Gladiator die damals noch etwas vage blieben). Wenn du Tun Wenn Sie diese Informationen kennen, wird die Zurückhaltung der ersten Hälfte bei diesem Thema ziemlich frustrierend. Bis zu einem gewissen Punkt trägt Lucius einen völlig anderen Namen! Auch wenn er wirklich niemanden täuscht.

Das Ergebnis ist eine unklare Umsetzung, die davon profitiert hätte, dass der Film entweder die Wendung deutlich bedeutungsvoller gemacht hätte (idealerweise ohne dass Spoiler im Voraus durchsickern) oder Lucius‘ Identität überhaupt nicht verheimlicht hätte, sodass es sich um einen Brunnen handelte -Feststehende Tatsache von Anfang an. Der Versuch, beide Seiten davon zu spielen, funktioniert einfach nicht.

(Anmerkung des Herausgebers: Spoiler enden hier.)

Diejenigen, die sterben werden: Mescal war bereits im Alter von 28 Jahren für den Oscar und den Emmy nominiert und scheint am Rande einer langen und fruchtbaren Karriere zu stehen. Er tritt hier gekonnt in die Fußstapfen von Russell Crowe und strahlt allein durch seine Stimme ein Maß an Ernsthaftigkeit aus, das die meisten Männer in ihren Sechzigern nicht einmal haben. Und er ist von einem ziemlich beeindruckenden Ensemble umgeben – sowohl Nielsen als auch Derek Jacobi bringen etwas Nostalgie mit, indem sie als ihre Charaktere aus dem ersten Film zurückkehren, während Joseph Quinn und Fred Hechinger in der Groteske der beiden Kaiser glänzen. (Hechinger hat ein Stück mit einem Affen, das zum wohl lustigsten Moment im Film führt.)

Gladiator II ist für diesen Rezensenten auch der Film, der einen großen Aspekt von Pedro Pascals Reiz verdeutlicht: Nur wenige Schauspieler haben es je geschafft, die Weltmüdigkeit so einzufangen, wie er es schafft. Es ist nicht so, dass er per se „müde aussieht“, sondern dass man Acacius die Erschöpfung ansieht Seele auf Pascals Gesicht, auf eine Weise, die in anstrengenden Zeiten wie diesen sehr nachvollziehbar wirkt.

Zumindest anfangs befindet sich Acacius in einer ähnlichen moralischen Grauzone wie Macrinus von Denzel Washington, ein ehemaliger Gladiator, der zum Gladiatorenhändler wurde und darüber hinausgehende Ambitionen hatte. Aber während Acacius vom Leben besiegt zu sein scheint, rühmt sich Macrinus davon – zumindest lässt sich so die pure Begeisterung, die Washington dieser Rolle entgegenbringt, am besten beschreiben. Er kaut auf Dialogen herum wie auf einem Filet Mignon, während er in seinen prächtigen und prachtvollen Gewändern durch Räume und Räume fegt (gute Arbeit geleistet, Kostümbildnerin Janty Yates); Ohne den Funken, den er mit sich bringt, wäre dieser Film fast leblos.

Das Urteil: Gladiator II funktioniert am besten, wenn es auf Extravaganz setzt. Der Arenakampf ist sauber, stimmig und voller atemberaubender Momente, da Scotts jüngste Vorliebe für große epische Kampfsequenzen mit vielen Pferden (wie in zu sehen ist) deutlich wird Das letzte Duell Und Napoleon) wird verwöhnt.

Selbst wenn man von den meisten Skriptproblemen absieht, Gladiator II Es gelingt ihm nicht, wirklich einen tieferen Sinn in seiner Handlung zu finden, was enttäuschend ist, wenn man bedenkt, wie reichhaltig das Thema ist, auf dem es basiert. Das Original Gladiator hatte mindestens eine wenig Bewusstsein dafür, welchen Nachhall das Konzept von „Brot und Spielen“ heute haben könnte – die Idee, die Massen mit Unterhaltung zu unterhalten, mit Menschen und Tieren, die achtlos in der Arena abgeschlachtet werden, als Mittel, mit denen ein Herrscher seine Macht aufrechterhält. Maximus war sich in der Tat durchaus bewusst, dass er und seine Gladiatorenkollegen Spielfiguren im Ablenkungsspiel des Kaisers waren, daher sein unsterblicher Ruf an die Menge: „Seid ihr nicht unterhalten?“

Gladiator IIunterdessen, mündet schließlich in einer Reihe blutiger Auseinandersetzungen, die in einem flachen Aufruf zum Frieden ohne tiefere Bedeutung gipfeln. Es gibt einen Thread über die machtlose Machtübernahme, die sich fast wie etwas anfühlt, aber nie zusammenkommt. Stattdessen ist dies ein Film, der eine so große Wirkung hätte haben können, aber es scheint unwahrscheinlich, dass er in der Ewigkeit nachhallt.

Wo zu sehen: Gladiator II kommt ab dem 22. November in die Kinos. (Am selben Tag wie Bösewenn Sie entsprechend planen möchten.)

