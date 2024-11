Das Pitchfork Music Festival hat angekündigt, dass es nach 19 Jahren in Chicago im Jahr 2025 keine Veranstaltung in der Windy City veranstalten wird.

„Da sich die Musikfestivallandschaft weiterhin rasant weiterentwickelt, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, das Pitchfork Music Festival im Jahr 2025 nicht in Chicago auszurichten“, sagten die Organisatoren in einer Erklärung am Montag.

„Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Seit 19 Jahren ist das Pitchfork Music Festival ein Fest der Musik, der Kunst und der Gemeinschaft – ein Ort, an dem Erinnerungen geschaffen, Stimmen verstärkt wurden und die gemeinsame Liebe zur Musik uns alle zusammengebracht hat“, fügten die Organisatoren hinzu.

Die Chicagoer Ausgabe des Pitchfork Music Festival war das Flaggschiff der Offline-Events von Pitchfork und wurde als wichtiger Umsatztreiber für das Unternehmen angepriesen. Allerdings ist Chicago seit langem ein hart umkämpfter Markt für Musikfestivals, in dem in den Sommermonaten Konkurrenten wie Lollapalooza, Riot Fest, North Coast und Sueńos um Marktanteile konkurrieren. Wie viele Medienpublikationen waren auch Pitchfork und seine Muttergesellschaft Conde Nast im vergangenen Jahr mit erheblicher wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert, die auf einen geringeren Datenverkehr aufgrund des Aufstiegs von KI und Veränderungen bei Algorithmen zurückzuführen war. Anfang des Jahres kam es in der Redaktion von Pitchfork im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung durch die Muttergesellschaft Condé Nast zu einer Reihe von Entlassungen.

Pitchfork sagte, es werde „im Jahr 2025 und darüber hinaus weiterhin Veranstaltungen produzieren“. Die Publikation und ihre Muttergesellschaft Conde Nast haben in den letzten Jahren Festivals in London, Paris, Berlin und Mexiko-Stadt veranstaltet.