Die Tonhöhe: Spielt 10.000 Jahre vor der Ankunft von Paul Atreides und den darin dargestellten Ereignissen Düne Film-Franchise, Dune: Prophezeiung bringt uns zurück zum Anfang – fast. Die neue HBO-Science-Fiction-Show, deren Premiere am Sonntag, dem 17. November, geplant ist, konzentriert sich auf Valya Harkonnen (Emily Watson), die Mutter Oberin der aufstrebenden Bene Gesserit, der mysteriösen, mächtigen Schwesternschaft, die ein Imperium aus den Schatten heraus verwaltet.

Schwester Schwester: Die Überlieferung von Düne ist umfangreich und kann für diejenigen, die sich nicht mit Frank Herberts Büchern befasst haben, ziemlich verwirrend sein (und für einige von denen, die es tun, immer noch verwirrend sein). haben so gemacht); Dune: Prophezeiung basiert speziell auf dem Roman Schwesternschaft von Dunedas von Frank Herberts Sohn Brian und Kevin J. Anderson gemeinsam geschrieben wurde. Die Geschichte spielt, kurz nachdem die Menschheit in einem Krieg über rebellische „Denkmaschinen“ kaum gesiegt hat, und Harkonnen ist nicht der einzige Nachname, den Fans der Denis Villeneuve-Filme vielleicht kennen – die Harkonnens wurden in den letzten Tagen des Films vom Atreides-Clan verraten des Krieges, als Deserteure und Feiglinge dargestellt und dazu verurteilt, in der entstehenden Gesellschaft auf einem trostlosen, gefrorenen Planeten zu existieren.

Hier kommen Valya und Tula Harkonnen (Olivia Williams) ins Spiel. Die beiden Schwestern sind blutsverwandt, haben aber geteilte Ziele, wenn es um ihren weiteren Weg geht: Valya wird von Wut und dem Wunsch nach Rache an den Atreides getrieben, während Tula eine geduldigere Figur innerhalb ihres wachsenden Ordens ist, der sich der Jugend widmet Akolythen-Training auf dem Planeten Wallach IX.

Aber es ist Valya, die einigermaßen rücksichtslos zu einer Führungsrolle aufgestiegen ist und dem Kaiser (Mark Strong) dient, während er ein Bündnis durch Heirat für seine Tochter Nez (Sarah-Sofie Boussnina), eine hoffnungsvolle Schwesternschaft, aufbaut und gleichzeitig die Gewürzernte aus der Ferne verwaltet seine Frau (Jodhi May) und sein bezaubernder Sohn, Prinz Constantine (Josh Hueston). Doch als ein mysteriöses Mitglied des Militärs des Imperators mit Gesprächen über das Göttliche auf Arrakis eintrifft und den Strom stört, werden Valya und ihre Anhänger zum Eingreifen gerufen.

Unsere Pläne werden in Jahrhunderten gemessen: Nun, das hört sich vielleicht nach viel Ausstellung an, und das liegt daran, dass es so ist. Die gute Nachricht für jeden, der sich von der Anzahl der Charaktere im Spiel überfordert fühlt, wird wahrscheinlich erleichtert sein, das zu erfahren Dune: Prophezeiung ist visuell bemerkenswert ansprechend, wobei die verfeindeten Häuser eine Energie liefern, die an eine Show erinnert Game of Thrones. Die enorme Ensemblebesetzung ist elektrisierend, und sobald die Erzählung die Herausforderung gemeistert hat, die immense Anzahl an Namen, Titeln, Regeln und Motivationen zu ermitteln, kommt die Serie schnell in Fahrt.

10.000 Jahre Ist lange Zeit – diese Autorin war zunächst etwas abgelenkt von der Vorstellung, dass sich die vorherrschenden Häuser und Familiennamen im Laufe von 100 langen Jahrhunderten nicht ändern würden. Es ist ein bisschen schwer zu glauben … Bis wir uns daran erinnern, dass dies genau das Ziel der Gruppe ist, die schließlich als Bene Gesserit bekannt sein wird, die Blutlinien kontrolliert, Abstammungslinien plant und Pläne so weit im Voraus wie möglich in die Tat umsetzt.

Lass das Gewürz Fließen: Insgesamt ist die Stärke des Ensembles einer der verlockendsten Aspekte von Dune: Prophezeiungund es gibt kein schwaches Glied zwischen ihnen. Die jüngeren Pendants der Harkonnen-Schwestern, dargestellt von Jessica Barden und Emma Canning, haben eine beträchtliche Kraft, während Chris Mason als kluger Schwertmeister namens Keiran selbstbewusst den Grundstein für die Atreides-Reihe legt.

Das Trainingsgelände der Akolythen bietet eine der reichhaltigsten Umgebungen in der Serie, und insgesamt ist es eine Freude, auf dieser Welt zu sein, aber die Geschichte wird fast ausschließlich von Frauen vorangetrieben. Eine herausragende Persönlichkeit der jüngeren Generation der Schwestern ist Chloe Lea als Lila, eine besonders begabte Praktikantin, deren Macht für die Zukunft der Schwesternschaft besonders wichtig wird.

Diese Episoden sind langwierig und detailreich, und die meiste Zeit fühlt sich das nicht als Hindernis an. Vier der sechs Episoden der Staffel wurden den Kritikern zur Verfügung gestellt, und die Spannung nimmt ständig zu. Motive werden mit Bedacht aufgedeckt; Doppelzüngige Gestalten werden entlarvt. Die Geschichte wird nicht ganz linear erzählt, da sich Episode 3 in die Jugend der Harkonnen-Schwestern verstrickt – obwohl die Keime der letztendlichen, geradezu schurkischen Natur der Harkonnens sichtbar sind, ähnelt sie nicht unähnlich der Sympathie, die einer Figur wie Anakin Skywalker entgegengebracht wird die Prequel-Filme einer anderen Weltraumsaga.

Das Urteil: Auch wenn nur sehr wenige Kreative eine visuelle Darstellung bieten können wie Denis Villeneuve, werden Fans der jüngsten Filminstallationen den umfassenden Aufbau der Welt und die detaillierten, tadellos gestalteten Versatzstücke hier genießen Dune: Prophezeiung. Darüber hinaus werden Fans der Bücher wahrscheinlich mit der Herangehensweise an das Quellenmaterial zufrieden sein, das bekanntermaßen schwierig zu adaptieren ist.

Dann gibt es noch die Gruppe, die die Filme noch nicht gesehen hat und sich nicht für die Bücher interessieren konnte, sondern einfach ein großes Science-Fiction-Epos liebt, und das ist die Gruppe von Leuten, die ich am liebsten in der Show sehen würde ein Versuch. Gefilmt in ganz Ungarn und Jordanien, Dune: Prophezeiung nutzt weitreichende Schauplätze und bietet eine erfrischende Abwechslung von CGI-lastigen Programmen, die nie ganz authentisch wirken. Hier fühlen sich die Dinge real an, von den Pfählen über die warm beleuchteten Hallen bis hin zur geheimnisvollen Macht der Schwesternschaft. Schnallt euch an, Leute – wir kehren zu den Sternen zurück.

Wo zu sehen: Dune: Prophezeiung Premiere auf HBO und Max am 19. November. Beginnen Sie hier mit Max.

