Die Aufstellung für das Ohana -Festival von Eddie Vedder wurde angekündigt. Green Day und Hozier treten dem Pearl Jam -Frontmann und seiner Band The Earthlings als Headliner an. Die jährliche Musik -Bash kehrt vom 26. bis 28. September nach Doheny State Beach in Dana Point, Kalifornien, zurück.

Andere bemerkenswerte Handlungen sind Müll, Könige von Leon, Kim Deal, Mannequin Pussy, Margo Price, Cage the Elephant, Mdou Moctar, Leon Bridges, Rainbow Kitten Surprise, Wet Bein, Tedeschi Trucks Band, Royel Otis, Stereophonics, Lukas Nelson und Labrini Girls.

Tickets, einschließlich eintägiger und dreitägiger GA- und VIP-Pässe, werden erstmals Ten Club zur Verfügung stehen Mitglieder Heute, 29. April, ab 10:00 Uhr PT über die Website des Festivals. Der allgemeine Vorverkauf (hier anmelden) folgt am Donnerstag, dem 1. Mai, um 10:00 Uhr PT, wobei die verbleibenden Tickets zwei Stunden später um 12:00 Uhr PT im öffentlichen Verkauf im Verkauf erhältlich sind.

Pearl Jam hat kürzlich ihre 2025 US -Tour auf den Markt gebracht, die bevorstehende Stopps in Atlanta, Nashville, Raleigh und Pittsburgh bietet. Holen Sie sich Tickets über Ticketmaster.

