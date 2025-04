Der neue Trailer für Zach Cregger’s WaffenAus der Sicht eines Kindes erfuhr er eine unheimliche Geschichte über eine kleine Gemeinde, die nach 17 Schulkindern aus einer einzigen Klasse eine Nacht in Aufruhr geworfen hat. Niemand weiß, was passiert ist oder wer schuld ist – obwohl ihr Lehrer Miss Gandy (Julia Garner) sofort im Verdacht steht.

Cregger (der seinen Start als Gründungsmitglied der weißesten Kinder, die Comedy Truppe kennen, mit dem kritisch gefeierten Madea Big Splash Barbar – in seiner Rezension für FolgeClint Worthington erklärte es zu „Ihr neuer Bonkers -Horror -Favorit von 2022“. Nach Deadline die Konkurrenz um den Erwerb Waffen war so intensiv, dass Peele sein langjähriges Managementteam entließ, als Jordan Peeles Produktionsfirma das Gebot verlor. Cregger wird inzwischen auf eine neue Version übergehen Resident Evil mit seinem nächsten Film, der 2026 ausgesetzt ist.

Mit einer Besetzung auch wie Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong und Amy Madigan. Waffen Sieht bereit aus, ein gruseliger Sommervergnügen zu sein. Der neue Film wird am 8. August 2025 in den Kinos Premiere haben. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=opthmto9ixc