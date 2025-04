Zu Beginn des neuen Marvel -Abenteuers Thunderbolts*gehirngewässertes Assassin, die mit dem Freelance-Assassin Yelena Belova (Florence Pugh) umgewandelt wurden, ist in ein bisschen Funk geraten. Tatsächlich ist sie bereit, das Leben des Black Ops hinter sich zu bringen, erzählt sie der CIA-Regisseurin Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), die Yelenas Mordoperationen überwacht. Stattdessen kann Yelena bereit sein, den Helden -Lebensstil zu erkunden, wenn auch nur, weil es erfüllender erscheint als ihr aktueller Zyklus des Trinkens und Tötens.

Leider hat Yelena keine Chance, da Valentinas Untersuchung der CIA -Geheimangelegenheiten unter Kongressuntersuchungen und damit alle belastenden Beweise aufräumt. Dies führt dazu, dass Yelena in einer wörtlichen Todesfalle mit Valentinas anderen hochrangigen Mitarbeitern-John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko) und Ava Starr (Hannah John-Kamen)-mit einer Wahl: Überleben Sie zusammen oder sterben allein.

Zusammen mit Yelenas Adoptivvater/ehemaliger russischer Superheldin Alexei/Red Guardian (David Harbor) und ehemaliger Assassin/aktueller Kongressabgeordneter (!) Bucky Barnes (Sebastian Stan) sind sie ein unwahrscheinliches Team, aber sie können die einzigen Menschen, die sich gegenseitig helfen können, und erfreuen sich, was sich in diesem mysteriösen Bob -Mess einen anderen erfreut, und er scheine, wie es in diesem mysteriösen Bob zu tun hat.

All das fühlt sich wie ein an vielund das liegt daran Thunderbolts* versucht, über seine zweistündige und sechsminütige Laufzeit viel zu tun und eine Auswahl an MCU -Tiefenschnitten für das, was als Marvels Äquivalent angesehen werden könnte Der Selbstmordkader. Wie Selbstmord -KaderDer Schwerpunkt liegt auf wohl schlechten Menschen, die lernen, Gutes zu tun und eine gefundene Familiendynamik zu schaffen, die die Menschheit in ihren Charakteren hervorbringt.

In vielerlei Hinsicht, Thunderbolts* Fühlt sich wie ein Hauch frischer Luft und ein bemerkenswerter Schritt nach vorne für die MCU als Ganzes an, was ziemlich bemerkenswert ist, da dies eine Besetzung von Charakteren ist, bei denen der wörtliche Punkt darin besteht, dass sie die Schrott sind, die von früheren Marvel -Abenteuern übrig geblieben sind – lose Enden ließen ab. Die beiden gutgeschriebenen Autoren des Films sind gegründet MCU Scripter Eric Pearson (Schwarze WitweAnwesend Thor: Ragnarok) und Joanna Calo, deren Fernseher Leistungen für das Schreiben für das Schreiben beinhalten Bojack Horseman Und, weißt du, Co-Showrunning FX’s Der Bär. Zusammen mit dem Regisseur Jake Schreier erzeugen sie überraschende, oft unterhaltsame Dynamik zwischen diesen Oddballs und finden amüsante und zuordenbare Winkel für all diese Charaktere.

Der einzige Nachteil dieses Ansatzes ist, dass der Film aufgrund von Zeit- und Raumbeschränkungen auf eine Weise durch den Großteil ihrer Hintergrundgeschichten orientiert wird, die sie ein wenig im Kontext fehlen-Hannah John-kamens Ava fühlt sich besonders unterbewertet, obwohl jeder ein wenig darum leidet, wie viel in der Nähe gerichtet wurde. Folge Kürzlich dokumentiert, gibt es mehr als 37 Stunden Hintergrundgeschichte, und es werden viele Annahmen über die Fähigkeit des Publikums getroffen, sich daran zu erinnern, wie einige dieser Leute verbunden werden könnten.

Trotzdem, ob Ihre Erinnerung an das Ende von Der Falcon und der Wintersoldat ist kristallklar, es gibt viel zu genießen, wenn Sie sich zurücklehnen und die Fahrt genießen möchten. Im gesamten Film gibt es eine Leichtigkeit, die sich nach dem äußerst ernsthaften Ton der jüngsten MCU -Projekte wie ein Balsam anfühlt Daredevil: Wieder geboren Und Captain America: Brave New Worldund Schreier hält die Aktion sauber und leicht zu befolgen. Dies erweist sich bei Sequenzen wie der ersten wirklichen Konfrontation zwischen unseren Misfit-Spielsachen wichtig-einem Vier-Wege-Nahkampf mit fliegenden Kugeln, Schildern und Messern.

Während dies ein Ensemble ist, ist Florence Pugh ohne Frage sein Anführer, und sie nagelt die schwierige Aufgabe, ihren Antihelden-Attentäter sowohl zum emotionalen als auch zum moralischen Zentrum des Films zu machen. Dies entsteht größtenteils in den Bindungen, die Yelena mit anderen schafft, von ihrer schwierigen Verbindung mit Alexei bis hin zu leise mit Ava, während er Walker zu ihrer sofortigen Verbindung mit Bob verspottet. (Pugh und Lewis Pullman haben bemerkenswert Chemie direkt von der Fledermaus – hoffentlich schafft es, dass Marvel auf der ganzen Linie weiterleitet.)

Wie erwähnt ist Ava wahrscheinlich der am wenigsten entwickelte Charakter von Thunderbolts*Obwohl Sebastian Stan lange dauert, um vom Seitenlinie zu steigen, kann er möglicherweise aufgrund dieser unsinnigen Kongresswendung genommen. Es ist nicht allzu schwer, den Kopf in die Idee eines über 100 Jahre alten einmaligen russischen Superspion zu machen, der als Kongressabgeordneter gewählt wird, wenn man bedenkt, dass dies ein Amerika ist, das einige außerirdische Invasionen durchgemacht hat, ganz zu erwähnen, dass die Hälfte der Hälfte der Hälfte der Bevölkerung auf magische Weise verschwunden ist. Buckys Wähler sind wahrscheinlich nur dankbar, dass sie nicht versehentlich einen Hulk gewählt haben. Aber TrotzdemEs ist schwer zu verstehen, wo diese Handlungsentwicklung zuerst in diesen Frühjahr geschoben wurde Brave New WorldDann fuhr hier ungeschickt fort – kam von oder zu welcher Auswirkungen es auf die Zukunft.

Was den Rest der Besetzung betrifft, bringt David Harbor so lebendig: „Ich glücklich, hier zu sein!“ Energie, die es als ausgeprägte ansteckend erweist, während Julia Louis-Dreyfus so gut ist wie ein Comic-Bösewicht, dass es mich persönlich wütend macht, dass sie noch keinen Spielen hat. Im Gegensatz zu anderen Marvel Baddies, Valentinas, angetrieben von einem gewissen Grad an Eigeninteresse, das sie fast zuordenbar macht-und sicherlich faszinierender als Ihr üblicher supermächtiger Feind, der versucht, die Welt zu übernehmen. Valentina mag sich auch für die Eroberung der Welt interessieren, aber sie hat eine viel klügere Art und Weise, wie sie es tun.

Auf Franchise -Ebene während Captain America: Brave New World Filz stagniert und durch die Puzzleteile eingeschränkt, die es zu versammeln wollte, Thunderbolts* Hat einen losen organischen Geist. Es gibt wirklich eine Metaqualität für den hier dargestellten Zustand der Welt, eine Gesellschaft, die nicht wirklich einen Weg gefunden hat, sich von Tony Stark und Steve Rogers zu entziehen, die von der Abwesenheit der mächtigsten Helden der Erde destabilisiert wurden. Es ist die gleiche Lücke, mit der die MCU in diesem Moment konfrontiert ist, wie die zuvor geplanten Kang-basierten Erzählungen in Richtung einer neuen Zukunft von Robert Downey Jr. Selbst ein siebenstündiger Stuhl-Stunt kann nur so viel Aufregung über eine andere Marvel-Geschichte wiederherstellen.

Es kann viel im Sommer fährt Die Fantastic Four: Erste SchritteMit dem Druck, Marvels erste Familie in dieses immer erweiterte Universum so zu integrieren, dass der Hype immer wieder aufbaut. Dieser Film hat jedoch einen großen Vorteil, der die echte Dynamik der endgültigen Post-Credits-Szene von ist Thunderbolts*. Nicht nur wegen dessen, was es für die Zukunft neckt, sondern weil die Betonung der einzigartigen, sympathischen Charaktere hier eine wichtige Erinnerung daran ist Arbeiten über diese Filme.

Die Rächer Ich habe 2012 nicht mehr als eine Milliarde Dollar verdient, weil es um Superhelden ging, aber weil es mit einer Szene von erschöpften Superhelden endete, die Schwarma essen. Dies sind die Momente, in denen Marvel wirklich glänzt Star Trek vdie geerdeten und zuordenbaren Funken des Lebens inmitten dieser wilden Diagramme.

Ein gutes Drittel von Thunderbolts* Hat diese Stimmung – ja, es gibt an einem Punkt ein dringendes Bedürfnis, die Welt zu retten, aber die Aktion bleibt ausschließlich auf dieses Ensemble und ihre emotionalen Reisen (auf wörtliche Weise). Die Welt braucht immer Helden. Aber wenn Marvel von seiner besten Seite ist, erinnert es uns daran, dass jeder eins sein kann. Irgendjemand.

Thunderbolts* Sprengt am Freitag, den 2. Mai in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.