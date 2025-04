In 79 n. Chr. Ausbrach der Mount Vesuv aus und löschte die alte italienische Stadt Pompeji unter Asche und Bimsern und tötete Tausende. Nachdem die Asche geklärt war, waren nur Ruinen übrig. 1972 nutzte der Filmemacher Adrian Maben, fast 1900 Jahre später, die vier Mitglieder von Pink Floyd, den aufsteigenden Stars in der Welt des psychedelischen Progressive Rock, ein Outdoor -Konzert auf dem Amphitheaterbereich Pompeji.

Das Publikum: Nur die Filmemacher und die letztendliche Movie -Öffentlichkeit. Und so wurde zuerst ein riesiger Gong herausgebracht, gefolgt von der Kameraausrüstung, Roger Waters und seiner Bassgitarre, David Gilmour und seiner Leadgitarre, Richard Wright und seiner schweren Hammond -Orgel, der Farfisa -Orgel und Grand Piano und Nick Mason mit seinem Drum -Kit, alle mit dem kühlen Hemd -Hirt -Tag, meistens bei der Hemd -Hemd -Hirt -Hirt.

Zu dieser Zeit trat Pink Floyd immer noch von der Entlassung ihres guten Freundes und Gründungsmitglieds Syd Barrett von der Band von der Band aus. Barrett litt an schweren psychischen Erkrankungen und war seit einiger Zeit unberechenbar. Die verbleibenden Mitglieder machten sich weiter als vierköpfig, wobei Gilmour als Ersatz von Barrett und Wasser in seinem Songwriting mehr zuversichtlich geworden ist. Jedes Album und jede Tour hatte die Band in Großbritannien erhöht, aber der internationale Erfolg war es, sie ein bisschen länger zu entgehen.

Pink Floyd in Pompeji ist eine Momentaufnahme einer Band mit unglaublichem Talent zu ihren Fingerspitzen, kurz vor dem Superstar. Das Beste an diesem Remaster ist, dass er in IMAX unglaublich aussieht und klingt. Der Indie-Rocker wurde Remix-Auteur Steven Wilson über die Audio-Formate (abhängig von Ihrem lokalen IMAX-Setup) und Lana Topham, Director of Restoration für Pink Floyd, beaufsichtigte die Frame-by-Remaster-Direktorin, die den ursprünglichen Grain hielten, die Farben und die Reparatur von Frame-by-Frame-Remaster hielten die Farben und die Reparatur von Rahmen, um die Farben zu reparieren und zu reparieren, und sie gingen.

In diesem Konzertfilm macht Pink Floyd Sounds, die keine Band zuvor in verblüffender Klarheit gemacht hat. Gilmours Blei- und Schleifengitarrenverzerrungseffekte kreisen die Klanglandschaft ein. Der gepflückte Bass von Waters ist dick und schwer. Wright macht Magie mit modernster Ausrüstung, experimentiert mit Probenahme, Audioeffekten, Verzerrungen und vielem mehr, wenn viele ihrer Zeitgenossen insgesamt Tastaturen meiden. Mason ist ein Wahnsinniger auf einem einfachen, aufgenommenen Drum-Kit und irgendwann Schlagzeug so nachdrücklich, dass sein Stock in den Weltraum fliegt und er sich in Eile einen anderen schnappen muss.

Maben filmte in Pompeji selbst nur etwa eine Stunde nützliches Filmmaterial, zusammen mit einigen Studio -Auftritten in Paris, und in der ersten Veröffentlichung von 1972 lief diese Stunde der Band durch sieben Songs:

Ein ursprüngliches Instrumentalpompeji -Intro

„Echoes, Teil 1“ (The Long, Seite 2 ihres damals neuen Albums Meddle in zwei Hälften geteilt)

„Vorsichtig mit dieser Axt, Eugene“ (ein B-Seite-Instrumental, das auf der Zusammenstellung erschien Relikte)

„A Saucerful of Secrets“ (ein Instrumental, der Titeltrack aus ihrem zweiten Album)

„Eines Tages“ (meistens maßgeblich von maßgeblich von Meddle)

„Setzen Sie die Kontrollen für das Herz der Sonne“ (von Untertasse der Geheimnisse)

„Mademoiselle Nobs“ (ein landesfrauer Trottel mit einer Mundharmonika und einem heulenden Hund)

„Echoes, Teil 2“

Als Pink Floyd es auf ihrem folgenden Rekord, dem Unsterblichen, groß traf Dunkle Seite des MondesDieser Film wurde 1973 erneut veröffentlicht, aber mit zusätzlicher Musik im Hintergrund über Bandmitglieder, die in Instrumenten in den Abbey Road Studios gespielt wurden. Es wurde kein Versuch unternommen, die Frisuren, Gesichtshaare oder Kleidung aus zwei Jahren zu entsprechen. Dies ist in der Version des Films, der remastered wurde.

„Auf der Flucht“

„Wir und sie“

„Hirnschaden“

Es gibt auch ein paar zusätzliche Teile, bei denen die Band- und Produktionspersonal im Studio -Kommissar und mit Mitgliedern von Pink Floyd im Studio -Kommissar und der kostbaren Little -Q & A -Antworten herumtürt und scherzt. Ein Highlight: Mason wird gefragt, was ihn und die Band motiviert. „Geldlust“, witzelt er im Monty Python-Stil. „Nur scherzhaft“, sagt er eine Minute später. „Natürlich wären vier weniger geldgesinnte Menschen schwer zu finden.“

Wie bereits erwähnt, ist dieser Remaster richtig, dass er spektakulär aussieht und klingt. Was es falsch macht, ist, dass es sich um einen hackten Musikdokumentarfilm in den Jahren 1972 und 1973 handelt. Es wird kein Versuch unternommen, den Bandmitgliedern oder Produzenten mit Voice-Over- oder Bildschirmgrafiken vorzustellen, und es gibt keinen Kontext über den Status der Band oder den Ort in der Musikgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Einige der Songs werden mit Titeln auf dem Bildschirm eingeführt. Der Remaster ist nach IMAX verkleinert, versucht jedoch nicht, über die rauen Flecken des Originals zu glätten.

Das Ergebnis ist, dass dieser Film nicht unbedingt für den Pink Floyd Newbie ist, da sie hoffnungslos verwirrt sein werden, wer der wer ist – sie können jedoch immer noch die unglaubliche Musik aufnehmen. Und Pink Floyd in Pompeji Fängt ein goldenes Zeitalter, das gerade erst beginnt – eine Menge spektakulärer Musik sollte bald aus Wasser, Gilmour, Wright und Mason kommen. Sie konnten sehen, dass es kommt, klar als Ausbruch aus den Gründen von Pompeji.

Pink Floyd bei Pompei – McMlxxii ist ab dem 25. April 2025 in limitierter Veröffentlichung erhältlich, abhängig von Ihrem örtlichen IMAX. Überprüfen Sie Pinkfloyd.film für Details und finden Sie den Anhänger unten.

