Es gibt ein Stück der Überlieferung der späten 80er Jahre, die den legendären Veranstaltungsort Gilman im unterirdischen Bay Area umgibt, der einen großen Kampf zwischen Punks und Nazis beinhaltet. Zum Glück und erwartungsgemäß treten die Punks den Hintern der Nazis. Tatsächlich so sehr, dass letztere nie wieder ihre Gesichter bei Gilman gezeigt hat. So ist die Geschichte, die jetzt als Inspiration für den neuen Film verwendet wird Freaky Talesin dem Pedro Pascal, Ben Mendelsohn und Tom Hanks in einer Reihe von miteinander verbundenen Geschichten auf diese Nacht enthalten sind. In dieser Episode von Zur Verteidigung von SKAHören Sie sich die Regisseure Anna Boden und Ryan Fleck sowie andere in Bezug auf das echte Ereignis über Punchin ‚Nazis an. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Die Geschichte wurde schon einmal dokumentiert und nacherzählt, insbesondere in der ausgezeichneten Dokumentation Drehen Sie es um: die Geschichte von East Bay Punk. Für Freaky TalesBoden und Fleck fiktionalisieren jedoch die Reihe von Ereignissen, um eine neue Einstellung zu präsentieren. Die beiden Regisseure unterhalten sich darüber, warum die Geschichte mit ihnen sprach, wie sie sie letztendlich angepasst haben, und das Endprodukt.

Dann unterhält sich die Crew mit Drehen Sie es um Regisseur Corbett Redford für eine weitere Perspektive sowie drei Gilman -Punks, die dort waren, als es ursprünglich unterging: Kamala Lyn Parks, George Has, und MDC -Sänger Dave Diktor.

Hören Sie sich all dies und mehr oben an