Coachella 2025 ist gekommen und gegangen, und jetzt sind alle Augen auf Coachella 2026 gerichtet. Das langjährige Indio, California Festival, wird seine 25. Ausgabe 2026 feiern. Weekend 1 geht vom 10. bis 12. April und am Wochenende 2 vom 17. bis 19. April ab.

Finden Sie unseren Leitfaden zum Kauf von Tickets für Coachella 2026, einschließlich vorübergehender Zeit, Passstypen, Änderungen zwischen Wochenende 1 und 2 und mehr.

Wann geht Coachella 2026 im Verkauf?

Die Pässe für Coachella 2026 werden am Freitag, den 2. Mai, ab 11:00 Uhr PST über die offizielle Website von Coachella zum Verkauf angeboten. Der bevorstehende Verkauf ist nur der Vorausverkauf; Wenn die Aufstellung ankommt (normalerweise im Januar, aber für 2025, kam sie Ende November), wird es einen weiteren allgemeinen Verkauf geben.

Der Vorausverkauf ist begrenzt. Sobald die Tickets ausverkauft sind, können Fans Coachella -Pässe über StubHub erhalten, wobei Bestellungen durch das FanProtect -Programm von StubHub zu 110% garantiert sind. StubHub ist eine sekundäre Marktticket -Plattform, und die Preise können je nach Bedarf höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Welche Arten von Pässen gibt es bei Coachella 2026 und wie viel kosten sie?

Coachella 2026 bietet erneut nur 3-tägige Pässe an-was bedeutet, dass sie keine eintägigen Pässe für einzelne Tage beim Festival verkaufen werden. Coachella bietet eine GA -Stufe sowie eine VIP -Stufe. Während VIP in den letzten Jahren erweitert wurde, garantiert es im Gegensatz zu anderen Festivals keinen Grubenzugang zu den verschiedenen Bühnen von Coachella. VIP verfügt jedoch über eine spezielle Eintritts- und Ausgangsspur, Zugang zu bevorzugten Parkplätzen, speziellen Speisen- und Getränkeoptionen, eine private Eingangsspur für das Yuma -Zelt und geschlossene Bereiche der Coachella -Bühne, der Außenbühne, des Sahara -Zeltes und des Mojave -Zeltes.

Für dieses Jahr sind die Pässe für das Wochenende etwas teurer als das Wochenende 2. In der Zwischenzeit bietet Coachella für diejenigen, die in Hotels bleiben, auch die Möglichkeit, Ihren Festivalpass mit einem Shuttle -Pass zu bündeln. Siehe unten für jede Pässe für den bevorstehenden Vorausverkauf:

3-Tage-GA (Wochenende 1): $ 599 (549 USD + $ 50 Gebühren)

3-Tage-GA (Wochenende 2): $ 549 (499 USD + $ 50 Gebühren)

3-Tage-GA + Shuttle-Pass (Wochenende 1): $ 729 ($ 679 + $ 50 Gebühren)

3-Tage-GA + Shuttle-Pass (Wochenende 2): $ 679 (629 USD + $ 50 Gebühren)

3-Tage-VIP (Wochenende 1): 1.299 USD (1.169 USD + 130 USD Gebühren)

3-Tage-VIP (Wochenende 2): 1.199 USD (1.069 USD + 130 USD Gebühren)

Was ist der Unterschied zwischen Coachella Weekend 1 und Coachella Weekend 2?

Zum ersten Mal seit dem Festival, das sich 2012 auf zwei Wochenenden erstreckte, ist Coachella Weekend 1 jetzt teurer als das Coachella Weekend 2. Es ist nicht bekannt, ob das Wochenende 1 zum Originalpreis zurückkehrt, wenn der allgemeine Verkauf nach dem Abfall der Aufstellung 2026 stattfindet.

Die Preisserhöhung kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Zum einen ist das Gras buchstäblich Grüner am Wochenende 1; Die Groundskeepers leisten zahlreiche Aufgaben, die Felder des Empire Polo Club zwischen den Wochenenden zu sanieren, aber es ist eine Herausforderung, wenn Tausende von Menschen am ersten Wochenende auf frisch geschnittenes Gras treten. In der Zwischenzeit hat am Wochenende 1 einen höheren Prozentsatz an Livestream-Zuschauern und zu diesem Zweck einen typisch großen Prozentsatz von besonderen Gästen.

Die Quasar- und Dolab -Bühnen wechseln jedes Wochenende und Coachellas jüngste „Überraschungs -Set -Zeit“ – die Weezer (Wochenende 1) und Ed Sheeran (Wochenende 2) in diesem Jahr waren – sind in der Regel ebenfalls aufgeteilt. Darüber hinaus sind beide Wochenenden ungefähr dieselbe Aufstellung, Headliner und alles.

Kann ich mit einem Zahlungsplan Tickets für Coachella 2026 kaufen?

Ja – Sie werden auch nicht allein sein, wie eine neue Studie ergab, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer von Coachella 2025 ihre Pässe über einen Zahlungsplan finanziert hat.

Coachella bietet einen speziellen Zahlungsplan für den bevorstehenden Verkauf von Mai 2025 an. Für Pläne, die vom 2. bis 15. Mai 2025 eingeleitet wurden, können die Teilnehmer an der Kasse 49 US -Dollar abzahlen, plus 8 gleiche Zahlungen in Höhe von 55 USD ohne zusätzliche Zinsen (ab dem 16. Mai) bis 15. Dezember 2025. Für Pläne, die vom 16. Mai bis zum 16. Mai initiiert wurden, können die Teilnehmer am 1. Dezember. Zahlungspläne.

Gibt es Camping in Coachella?

Coachella bietet mehrere Campingstufen an, wobei jeweils getrennt von den Pässen zum Festival selbst verkauft wird. Siehe unten für die verschiedenen Campingstufen, ihre Preise und ihre Angebote:

Autocamping: $ 160 (150 USD + $ 10 Gebühren) + Transiente Belegungssteuer – Das OG, Standard -Autocamping -Erlebnis bei Coachella.

Gruppenauto -Camping: $ 160 (150 USD + $ 10 Gebühren) + transiente Belegungssteuer – Das Standard -Auto -Camping -Erlebnis mit der Option, von Ihrer Gruppe und dem Camp zusammen auf der Grundstücke, die speziell für Ihre Party festgelegt ist, abzuteilen.

Bevorzugter Autokamping – garantiert einen Campingplatz in der Nähe des Festivals.

Bevorzugte Autokamping in der ersten Row – garantiert einen Campingplatz in der ersten Reihe des Autokampens, nur wenige Schritte vom Eingang des Festivals entfernt.

Powered Car Camping: $ 620 (595 USD + 25 USD Gebühren) + Transiente Belegungssteuer – Autocamping an einem garantierten Ort mit einem Stromversorgungsunternehmen und Zugang zu verbesserten Toiletten und Duschmöglichkeiten.

Ready-Set-Zeltcamping: 690 US -Camping in einem voreingestellten Coachella-Souvenir-Zelt in Limited-Edition.

La Campana Camping: 2.600 USD für 1 Queen oder 2 Zwillinge, 3.300 US -Dollar für 2 Queens oder 4 Zwillinge -Ein bisschen Glamping mit echten Betten in privaten, temperaturgesteuerten Zelten.

Lake El Dorado Camping: 2.300 USD (2 Person)/3.000 USD (4 Person) -Private, abgelegene, frequentierte Camping-Lodges.

Safari Camping: 10.000 US -Dollar – Das ultimative Coachella -Glamping -Erlebnis mit Gastpässen, Golfwagen und vielem mehr.

Das Camping in der Wüste klingt hart. Kann ich stattdessen in einem Hotel übernachten?

Es gibt viele verschiedene Hotels, die Sie in der Nähe von Coachella übernachten können. Das Festival selbst bietet verschiedene Reise- und Hotelpakete über Valley Music Travel an. Diese Pakete werden auch mit Shuttle -Pässen ausgestattet (der genaue Shuttle -Zeitplan wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben).

Ansonsten gibt es viele Hotels in der Fahrt zum Festival in Indio, Palm Desert, La Quinta, Rancho Mirage, indischen Brunnen, Palm Springs und vielem mehr. Wenn Sie eine Reise für Coachella 2026 planen, können Sie über booking.com 15% Rabatt auf Reise und Unterkünfte sparen.

Wer spielt Coachella 2026?

Die Aufstellung für Coachella 2026 ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Wie bereits erwähnt, kommt die Coachella -Aufstellung normalerweise Anfang Januar an. Vielleicht gab es im vergangenen Herbst jedoch etwas im Wasser im Wasser, weil die Coachella 2025 -Aufstellung zwei Monate früher ankam als normalerweise. Vielleicht versuchten sie, den allgemeinen Verkauf vor und um die Feiertage in Gang zu bringen, im Gegensatz zu kurz nach dem neuen Jahr. In beiden Fällen, wenn die Aufstellung eintrifft, aktualisieren wir diesen Beitrag mit weiteren Informationen.

Wenn Sie immer noch einen Coachella -Fomo verspüren und wissen möchten, wie es ist, schauen Sie sich unsere 2025 -Zusammenfassung an, wo wir alles, was Sie nicht auf dem Livestream gesehen haben, aufschlüsseln.