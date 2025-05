Seit 50 Jahren, Die Rocky Horror Bildshow hat die Fans jung und alt gebeten, sich dem absoluten Vergnügen zu übergeben, und in diesem Sommer wird das Erbe von Richard O’Briens klassischem Kult -Musikfilm entsprechend gefeiert. Das Walt Disney Studios Restoration Team hat eine 4K Ultra HD-Restaurierung des Films beaufsichtigt, die diesen Sommer zu Ehren seiner ursprünglichen Premiere von 1975 vor einer Blu-ray-Veröffentlichung theatralisch spielen wird.

Die Rocky Horror Bildshow wurde ursprünglich von 20th Century Fox in den Vereinigten Staaten verteilt und befindet sich nun nach der Übernahme des legendären Studios 2019 der Maus. (Das ist richtig, Dr. Frank-N-Furter ist eine Disney-Prinzessin.) Laut einer offiziellen Veröffentlichung dauerte die neue Restaurierung 10 Monate, und „beinhaltete„ einen sorgfältigen digitalen Scan- und Erhaltsprozess, der sicherstellt, dass jeder Rahmen des Kultklassiker mit beispiellose Klarheit und Vibrancy vorgestellt wird.

Darüber hinaus wurde „für Puristen und langjährige Fans auch das ursprüngliche Mono -Audio vollständig restauriert – damit das Publikum den Film genau so erleben konnte, wie er vor fünf Jahrzehnten zum ersten Mal uraufgeführt wurde“. Es wird auch ein neues Logo geben, das die Remastered -Version begleitet.

Der ursprüngliche Filmproduzent Lou Adler sagte in einer Erklärung: „Wann Die Rocky Horror Bildshow wurde zum ersten Mal veröffentlicht, niemand dachte, es würde sehr lang sein, geschweige denn … 50 Jahre. Was als kleines, rebellisches Projekt begann, ist zu einer globalen Feier der Individualität, der Gemeinschaft und der kreativen Freiheit geworden. Dieser Jubiläum ist eine Hommage an die Fans, die es am Leben erhalten und all die Jahre treten. “

Weitere Details zu der Veröffentlichung sind noch zu sehen, aber in der Zwischenzeit werden Ihre „Time Warp“ auffrischen, indem Sie sich die folgenden ansehen und 10 in der Vergangenheit wieder in die Popkultur stürzten. Momentan, Die Rocky Horror Bildshow ist auf VOD über Amazon und Apple TV erhältlich.

https://www.youtube.com/watch?v=u1o2-ofmwxm