Mitte der 2000er Jahre überlebten die Newport Festivals, aber das öffentliche Interesse hatte ein Plateau erreicht. Es waren sicher angesehene Festivals, aber es konnte nur eine begrenzte Anzahl legendärer Auftritte von Seeger, Baez und Dylan (der 2002 zurückkehrte) geben, und Ikonen wie Ellington, Davis und Coltrane gab es nicht mehr. Um die Mission des Newport Festivals zu erfüllen, diese Musiktraditionen auf Dauer zu bewahren, mussten die Besetzungen neues Publikum anziehen. Als Inspiration dienten Weins Experimente in den 60er Jahren.

Newport Folk unternahm die ersten Schritte und begrüßte Pixies 2005 für ein Akustikset, eine umgekehrte Hommage an Dylan 40 Jahre später. Die Avett Brothers, My Morning Jacket, Trey Anastasio, Brandi Carlile und Deer Tick aus Rhode Island kamen in den folgenden Jahren vorbei. Am Mittwoch spielten MUNA, The War on Drugs und Dropkick Murphys im vergangenen Sommer. Es gibt Geschichten über einen 90-jährigen Seeger, der 2009 auf einen Lautsprecherturm kletterte, um einen besseren Blick auf die Dezemberisten zu werfen.

Angesichts des isolierten Charakters des Genres und der Erinnerungen an 1969 ist es vielleicht nicht überraschend, dass die Adaption von Newport Jazz etwas länger dauerte. Yasiin Bey (alias Mos Def) trat 2009 mit Robert Glasper auf, eines der frühesten Beispiele für Hip-Hop auf beiden Festivals. Künstler wie Norah Jones, Galactic, Kamasi Washington, Thundercat und Shabaka traten regelmäßig auf, während 2024 der afrokubanische Funk-Meister Cimafunk, André 3000s New Blue Sun Live-Improvisation, Adrian Younge und Ali Shaheed Muhammads Acid Jazz von A Tribe Called Quest auftraten Ist Dead DJ-Set und New-Wave-Punk Elvis Costello.

„Ich würde sagen, je mehr Musik, desto besser“, bemerkt Samara Joy über das vielfältige Programm. „Ich denke, dass Menschen von Natur aus all diese unterschiedlichen Einflüsse und musikalischen Hintergründe haben, mich eingeschlossen. Und warum also nicht? Nutzen Sie die Gelegenheit auf einem Musikfestival, um zu versuchen, all diese Interessen zu befriedigen und den Menschen etwas vorzustellen, das sie sonst vielleicht nicht gehört hätten.“ „

Costello, der regelmäßig beim Folk Festival auftritt, weiß, dass die meisten Menschen ihn nicht für Jazz halten würden. Aber für Joy ist er auch kein Außenseiter. „Sehen Sie sich heute die Rechnung an: Samara Joy, eine Jazzsängerin im traditionellen Stil, aber sie ist unglaublich. Und davor Artemis, die gerade auf höchstem Niveau spielte. Und Glasper und Kamasi … und André 3000. I Ich werde diese Art von Gesellschaft akzeptieren. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich bei Newport Jazz bin.

Brittany Howard auch nicht: „Niemand hat gesagt: ‚Wenn du Jazz spielen willst, musst du dir das anhören. Oder wenn du Folk machen willst, musst du in all die Großen investieren, die es gibt.‘ vor dir.‘ Es war eher so: „Oh, das gefällt mir.“ Und ich leihe mir einfach Elemente aus und füge sie in meinen Stil ein … Es ist irgendwie eine Bestätigung, dass ich hier bin, weil ich so viele Genres im Angebot habe, dass es kein Genre mehr gibt.

McBride ist sich der Herausforderung bewusst, das Jazzpublikum – „unser zentrales Nervensystem“ – zufrieden zu stellen, während er und Sweet Veränderungen annehmen. Er erzählt von mehreren Vorfällen in diesem Jahr, in denen Fans ihn nach weiteren Genre-Titanen in der Besetzung fragten, nur um dann mit der sokratischen Antwort „Wie?“ ratlos zu sein. „Ich denke, was wir entdecken, ist, dass diese Jazzlegenden – wir schreiben wieder das Jahr 2024 – nicht hier sind“, sagt er. „Wir versuchen, neue zu machen.“

Neue wie Joy, die die letzten drei aufeinanderfolgenden Jazz Fests gespielt hat und jede der Bühnen in der Reihenfolge ihrer Größe durchlaufen hat: Harbour, Quad, Fort. „Ich bin dankbar, dass ich die nächste Stufe erreicht habe“, sagt sie. „Es fühlt sich an wie bei einem Videospiel oder so etwas in der Art; ich habe ein höheres Level erreicht, weißt du? Ich bin froh, dass sie an mich geglaubt haben, seit ich noch nie in Newport war, und plötzlich in der Lage sind, dabei aufzutreten.“ großartige Bühne, die so viele beehrt haben.

Joy gehört zu einer langen Linie von Musikern, die, sobald sie dem Publikum in Newport vorgestellt wurden, zu prominenten Persönlichkeiten auf Festivals und in der Popkultur im Allgemeinen werden. Judy Collins war dafür bekannt, dass sie bei Newport Folk die Fackel weitergab und 1967 sowohl Leonard Cohen als auch Joni Mitchell auf die Bühne brachte. Bekanntlich weigerte sich Johnny Cash, aufzutreten, es sei denn, sein Gitarrist, ein damals unbekannter Kris Kristofferson, bekam einen Platz. Fast 50 Jahre später kehrte Kristofferson mit einem weiteren neuen Künstler im Schlepptau nach Newport zurück.

„Er sollte eigentlich nur einen Song machen; am Ende hat er ein einstündiges Set gemacht und dabei geholfen, Margo Price in die Newport-Welt einzuführen“, erinnert sich Sweet. „Einfach so eine tolle Art, zurückzukommen. Ich meine, es blieb kein Auge trocken.“

Die jüngste Geschichte von Newport Folk ist geprägt von sofort legendären Sets, die ein generationsübergreifendes Erbe mit der Zusammenarbeit aller Beteiligten zelebrieren und an die Abschluss-Jams beim ursprünglichen Newport Jazz erinnern. Da kam Dolly Parton 2019 zu Carliles The Highwomen, und Joni Mitchell und Paul Simon traten beide 2022 aus dem Ruhestand zurück. Das von Dawes geleitete „’65 Revisited“ markierte den 50. Jahrestag von Dylans elektrischem Set mit Gillian Welch & David Rawlings, First Aid Kit, Hozier und Robyn Hitchcock.

Die Aufführung „If I Had a Song“ aus dem Jahr 2019, kuratiert von Chris Funk von The Decemberists und mit Lyrikbüchern, die an das Publikum verteilt wurden, zelebrierte den Folk-Kanon mit Benmont Tench, Janet Weiss, Json Isbell, John Stirratt, Mavis Staples und anderen; Jim James und Kermit the Frog von My Morning Jacket sangen „Rainbow Connection“, und Robin Pecknold von Fleet Foxes, Eric D. Johnson von Fruit Bats, James Mercer von The Shins und andere lieferten mit Collins eine atemberaubende „Suite: Judy Blue Eyes“. sich.



„Wir haben die Hommage an Paul Simon gemacht, und ich war auch beim Joni-Set dabei, und das war großartig“, sagt Rateliff. „Aber manchmal denke ich nicht, dass es unbedingt die großen Namen sind, die es zu etwas Besonderem machen. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr etwas ganz Besonderes war. Sierra Ferrells Auftritt war fantastisch.“

Eine Legende, die bei Newport Folk 2024 herumläuft, schätzt auch den Fokus auf die nächste Generation von Talenten – vor allem, weil sie einst eine von ihnen war. „Bei dieser letzten Show habe ich niemanden außer Hozier erkannt. Und das ist eine Schande“, sagt Joan Baez, ihr Lachen selbst am Telefon süß. „Aber ich meine, ich habe es genossen, dort zuzuschauen. Es sind nur die jungen Leute, die anfangen.“ ICH war sicherlich ein junger Mensch, der (in Newport) anfing. Das hat mich wirklich in Schwung gebracht.

Es ist alles Teil desselben Zyklus. „Joan Baez und Mavis Staples und Taj Mahal, wir haben sie speziell hierher gebracht, damit Leute wie Rhiannon Giddens Taj und Joan und Mavis hervorheben und sagen können: ‚Ich bin wegen dieser Leute hier‘“, erklärt Sweet.

Sweet gibt George Wein „so viel Anerkennung“ dafür, dass er Newport als einen Ort etabliert hat, der Experimente zulässt, der spontane Buchungen ermöglicht und gleichzeitig das würdigt, was McBride „die Wurzeln“ nennen würde. „Ich verwende einfach Georges Spielbuch und bringe es wieder zur Sprache und erlaube uns, das Gespräch zu führen (anstatt überhaupt nicht darüber zu reden),“ sagt Sweet über die immer vielseitiger werdenden Besetzungen. „Wenn wir uns darüber unterhalten, weil Sie anderer Meinung sind, reden wir zumindest darüber, anstatt zu sagen: ‚Ich habe keine Lust, über Ihre Aufstellung zu sprechen, weil sie nicht interessant ist.‘“

McBride stimmt zu: „Einer meiner Lieblingssprüche aller Zeiten stammt von Cannonball Adderley. Und Cannonball Adderley pflegte zu sagen: ‚Ich gebe meinen Zuhörern 50 Prozent von dem, was sie hören wollen, und 50 Prozent von dem, was ich denke, dass sie es hören.‘ brauchen zu hören.‘ Und ich denke, das ist eine so tiefgreifende Aussage.

Eine Sache, von der das moderne Newport-Folk- und Jazz-Publikum offenbar, nach Adderleys Worten, mehr hören muss, ist Hip-Hop.