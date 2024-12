Obwohl Jim Carrey bereits vor ein paar Jahren angedeutet hat, in den Ruhestand zu gehen, ist er immer noch ein berufstätiger Schauspieler und hat sogar angedeutet, dass er bereit sei, einen weiteren Film zu drehen Die Maske Franchise, wenn die Idee „richtig“ ist.

Carreys Kommentare kamen in einem neuen Interview mit Comicbook.com, in dem er über seine Rolle im kommenden Film sprach Sonic the Hedgehog 3. Er revidierte seine früheren Aussagen über einen gänzlichen Rückzug aus der Schauspielerei und erklärte, dass er nun jedes potenzielle Projekt einzeln in Betracht ziehe, anstatt sich komplett „zurückzuziehen“.

Dann wurde er gefragt, ob er bereit wäre, dorthin zurückzukehren Die MaskeCarrey antwortete: „Oh Gott, weißt du, es muss die richtige Idee sein. Wenn jemand die richtige Idee hätte, schätze ich.“

Weiter stellte er klar, dass es bei der Entscheidung, ob er einem Projekt zustimmt oder nicht, „nicht wirklich um das Geld“ geht, sondern vielmehr darum, eine Vereinbarung zu finden, die seiner Zeit würdig ist. „Ich mache Witze über das Geld … Aber ich weiß es nie“, sagte er. „Ich habe gesagt, dass ich gerne in den Ruhestand gehen würde, aber ich glaube, ich habe eher von ‚Power-Ruhe‘ gesprochen, denn sobald einem eine gute Idee in den Sinn kommt oder eine Gruppe von Leuten, mit denen man wirklich gerne zusammenarbeitet, und so weiter, ist das der Fall einfach – die Dinge neigen dazu, sich zu ändern.“

Zu diesem Zweck sagte Carrey, dass „alles auf dieser Welt möglich ist“ und dass er die Übernahme zukünftiger Projekte weder bestätigen noch dementieren möchte, denn „ich gehe auf die Nerven und sage diese Dinge, und dann macht das Schicksal einen Lügner.“ aus mir heraus. Also wer weiß?“

Carrey spielte im Original die Hauptrolle Die Maske Film im Jahr 1994, lehnte jedoch ein 10-Millionen-Dollar-Angebot für die Hauptrolle in der Fortsetzung von 2005 ab und erklärte dies in einem Interview mit Barbara Walters Ace Ventura: Wenn die Natur ruft hielt ihn davon ab, Rollen zu übernehmen.

Jetzt scheint Carrey seine Haltung jedoch etwas abzumildern. An anderer Stelle in seinem jüngsten Interview teilte er Gedanken zu einigen anderen hochkarätigen Rollen aus seiner Vergangenheit, wie zum Beispiel der Titelfigur in den 2000er Jahren Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. Laut Comicbook.com war Carrey „enthusiastischer“ an der Wiederholung des Grinch, insbesondere angesichts der modernen CGI-Technologie.

„Die Sache mit (dem Grinch) ist, dass ich das an dem Tag mit einer Menge Make-up machen musste und kaum atmen konnte, und es war ein äußerst quälender Prozess“, sagte er. „Die Kinder waren die ganze Zeit in meinen Gedanken. „Es ist für die Kinder, es ist für die Kinder, es ist für die Kinder.“ (Aber) jetzt, mit Motion Capture und ähnlichen Dingen, könnte ich die Freiheit haben, einige andere Dinge zu tun.“

Carrey schlug zunächst vor, dass er sich 2022 von der Schauspielerei zurückziehen würde, und nannte als Grund seinen Wunsch, ein ruhiges Leben zu führen und mehr zu malen. Seitdem ist das kommende Sonic the Hedgehog 3 markiert seine einzigartige Filmrolle.