Der Komiker Chris Rock kehrte zurück Samstagabend Live zum vierten Mal Gastgeber, und das heiße Thema des Abends war der Attentäter des CEO von UnitedHealthcare, Luigi Mangione.

Der Abend begann mit einem kalten, offenen Sketch, der Witze über Mangiones „Sexsymbol“-Status machte, gefolgt von einem Monolog von Rock, der die Situation direkt thematisierte. „Es war so schwer, heute Abend in das Gebäude zu gelangen, so viel Sicherheit“, sagte er dem Publikum, bevor er ihnen versicherte, dass die Polizei „Luigi erwischt“ habe.

Weiter sagte Rock: „Die Familie tut mir wirklich leid. Ich meine, jeder ist darauf fixiert, wie gut dieser Kerl aussieht. Wenn er wie Jonah Hill aussehen würde, würde es niemanden interessieren. Sie hatten ihm den Stuhl bereits gegeben.“

Rock drückte dann noch einmal aus, dass er dem CEO „aufrichtiges Beileid“ entgegenbringt, bevor er scherzte: „Aber man muss auch wissen, manchmal werden Drogendealer erschossen.“ Ich meine, du hast es gesehen Der DrahtRechts?“

An anderer Stelle des Monologs ging Rock auf die Wiederwahl von Donald Trump ein und richtete damit einige wohlplatzierte Seitenhiebe auf Leute, die befürchten, dass der gewählte Präsident im Amt „unwürdig“ sein wird.

„Alter, es ist die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten“, sagte Rock. „Komm schon, Mann. Das ist nicht der würdigste Job der Welt … Kennen Sie die Geschichte dieses Landes? Weißt du, wie viele Vergewaltiger sich gerade in meiner Brieftasche befinden? Eine Tasse Kaffee kostet in Amerika sieben Vergewaltiger. Trump wird es auf drei reduzieren.“

Rock scherzte auch über die Menendez-Brüder („Aus dem Gefängnis rauskommen … gerade rechtzeitig, um abgeschoben zu werden“), Trumps Zusammenarbeit mit Elon Musk („Niemand weiß, wie man Leute loswird wie ein Südafrikaner“) und Joe Bidens Begnadigung Hunter Biden („Das muss ich Joe lassen, Mann“, sagte Rock. „Er bewegt sich nicht mehr so ​​schnell wie früher. Er redet nicht mehr so ​​schnell wie früher, wissen Sie – aber dieser Mittelfinger funktioniert immer noch!)

Sehen Sie sich unten das Video von Rocks vollständigem Monolog an.

Für den Rest der Folge hatte Adam Sandler einen Überraschungsauftritt und der musikalische Gast Gracie Abrams spielte ihre Lieder „That’s So True“ und „I Love You, I’m Sorry“. Um mehr zu erfahren, bleiben Sie über unsere gesamte Berichterstattung auf dem Laufenden SNL Staffel 50.